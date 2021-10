Do Fínska išla kvôli manželovi, on ju tam nechal… Definitívna BODKA: Dominika Gottová sa vracia do Česka!

HELSINKI - Vzťah Dominiky Gottovej (48) a fínskeho gitaristu Tima Tolkkiho (55) je ako na hojdačke. Už sa mali rozvádzať, keď sa najstaršia dcéra Karla Gotta (†80) rozhodla manželstvo zachrániť a vrátiť sa do Fínska. Manžel ju tam však nechal a odišiel do Mexika... A jeho návrat je v nedohľadne. Toto je posledná bodka - Dominika opäť hľadá prácu v rodnom Česku.

Život Dominiky Gottovej je v posledných rokoch ako vystrihnutý zo zlého filmu. Už to vyzeralo tak, že sa s manželom Timom Tolkkim rozvedie, keď sa rozhodla dať vzťahu druhú šancu. Z rodného Česka sa tak presťahovala späť do Fínska... Dlho si však hrdličky nehrkútali. Na prelome leta a jesene gitarista svojej manželke oznámil, že zostane pracovne v Mexiku do Vianoc a na sviatky sa vráti späť.

Štedrú večeru si už mali vychutnať spolu. Už to sa Dominike nepáčilo a začala plánovať svoj návrat do Česka. Už v polovici októbra mala Gottová priletieť do Prahy a absolvovať pracovné pohovory. To však nakoniec odložila s tým, že snáď sa jej manžel spamätá a reštart ich vzťahu neskazí. No nestalos a tak. Práve naopak - oznámil jej, že v Mexiku zostane podstatne dlhšie.

„Telefonoval mi, že získal ďalšie kšefty aj v období Vianoc a Novéhoh roka a to nielen v Mexiku, ale aj v Los Angeles. Prajem mu to, ale ja to proste sama nedávam. Finančne a tiež psychicky,“ povedala Nedelnému Aha! Gottová. Vraj ho vedľa seba potrebuje, inak jej návrat do Fínska nemal absolútne žiaden zmysel. Do Helsiniek sa vraj sťahovala len kvôli nemu.

„Sama tu tú dlhú zimu nedám,“ posťažovala si Dominika. Sťahovať sa však do Česka nechce predtým, ako nebude mať istú prácu. „Musím si ale najprv v Prahe dohodnúť či nájsť prácu, inak tam budem na tom istom, ako tu. Ale zas, tam mám aspoň kamarátov,“ dodala Gottová. Zdá sa teda, že Timove angažmá v Mexiku dalo za ich manželstvom už definitívnu bodku.

Dominika Gottová a Timo Tolkki Zdroj: Facebook T.T.