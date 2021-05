Markizácky pár išiel od seba: Všetci im fandili, ale… ROZCHOD!

Finále markizáckej Svadby? Veľký šok pre ženícha: TENTO dostal kopačky rovno pred kamerou!

Fanúšikovia šou Svadba na prvý pohľad boli nadšení, keď sa projekt skončil s dvomi vydarenými vzťahmi na konte. Reálne sa do seba zaľúbili Milan a Tereza a ich vzťah je natoľko vážny, že dvojica by sa v lete mala aj v oficiálne zobrať. Aj druhý pár Michal a Diana - hoci spočiatku to medzi nimi vyzeralo všelijako, nakoniec oplývali láskou a diváci im veľmi fandili.

Bohužiaľ, týždeň po skončení šou dvojica hlási rozchod. Pre web markiza.sk priznali, že sú už od seba. „Už netvoríme pár, ale ostali sme kamaráti,“ prezradila Košičanka. Informáciu potvrdil aj ženích, no priznal, že majú naďalej veľmi blízky vzťah. „S Diankou máme nadštandardný kamarátsky vzťah. Stretávame sa naďalej, aj medzi rodinami, chodíme na večere, kávy a na spoločné výlety,“ povedal Michal.

Od markizáckej nevesty sme sa snažili zistiť, ako dlho sú od seba, prečo sa rozišli a vzhľadom na Michalove slová aj to, či si myslí, že ide o definitívny stav. Keďže sa naďalej intenzívne stretávajú a dokonca aj ich rodiny, nebolo by ničím zvláštnym, keby to po čase opäť spolu skúsili. Diana však na naše správy zatiaľ neodpovedala. My budeme držať palce!

Michal a Diana viac netvoria pár. Zostali však dobrými kamarátmi. Zdroj: TV Markiza