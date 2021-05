Ľudská zloba nemá hranice: Markizácki diváci zúria... Pustili sa do celebritných DETÍ!

BRATISLAVA - Tak toto je už naozaj nechutné! Len v nedeľu televízia Markíza odvysielala finále aktuálnej série šou Tvoja tvár znie povedome a medzitým stihli kompetentní oznámiť, že tentokrát pre divákov chystajú čosi špeciálne. Už cez víkend sa fanúšikovia môžu tešiť na špeciálnu "mini" Tvár, kde sa na pódiu objavia šikovné deti celebritných rodičov. A práve to niektorých vytočilo tak, že si neodpustili naozaj odporné komentáre na adresu tých najmenších!

Vyzerá to tak, že ľudská závisť a zloba dospeli až do bodu, kedy si nešťastníci svoje komplexy a hnev ventilujú už aj na tých najmenších. Inak sa ani nedá vysvetliť to, čo ľudia predviedli v príspevkoch, ktoré sa týkali Mini Tváre. Keď totiž Markíza oznámila, že sa na pódiu objavia deti z Oteckov, synček Dominiky Mirgovej či dcérky Ondreja Kandráča alebo Márie Čírovej, spustila sa obrovská vlna hnevu.

Mnohých divákov rozčúlilo, že sa do šou nedostali "obyčajné" deti. Zdroj: TV Markíza

Niektorí nešťastníci už totiž nemali čo vytknúť dospelým súťažiacim, tak sa aspoň vyventilovali na nevinných malých spevákoch. Vôbec ich nezaujíma, že prežívajú obyčajné detstvo a z tejto príležitosti sa tešia rovnako ako bežné deti. Nedokážu prehrýzť to, že ich televízia povolala preto, že pochádzajú zo známych umeleckých rodín.

„Fuj, ani sa na to nebudem pozerať. Lebo zasa čistá protekcia a ideme pretláčať ešte celebritné deti, ako keby nemali dosť. Talentované sú aj naše deti zo sídliska a nikto ich nestrká do telky,” napísala istá pani Adriana v komentároch na sociálnej siet. „A nemohli ste tam dať normálne deti? Tie šikovné nie sú? Či musia mať známych rodičov?” pýtala sa ďalšia rozčúlená diváčka.

Diváci začali malých spevákov nepríjemne osočovať Zdroj: TV Markíza

Nikomu zrejme nenapadlo, že malí súťažiaci za nič nemôžu a vyvršovať sa na školákoch je absolútne dno. „Aby detičky slávnych zviditeľnili. Nič v zlom, ale na čo je to dobré? Kto je na nich zvedavý?” pýtala sa zasa pod iným príspevkom pani Linda.

Nuž, k tomu snáď dodať len toľko, že koho program nezaujíma, dívať sa nemusí. Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí sa na tento špeciál tešia, na Mini Tvár sa plánujú pozerať s radosťou a malým šikovníkom budú namiesto vypisovania nechutných poznámok radšej fandiť.