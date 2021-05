Veľké odhalenie z markizáckej Svadby: Žijú na rovnakom sídlisku... Poznali sa už predtým?!

BRATISLAVA - Za nami je ôsma a zároveň aj posledná epizóda druhej série markizáckej šou Svadba na prvý pohľad. Pre spoločnú budúcnosť sa rozhodli dva zo štyroch párov, pričom jeden z nich sa poznal ešte pred začatím šou. Lenže aktuálne sa ukázalo, že "ďaleko od seba" to nemal ani ten druhý...

Už od samého začiatku sa vedelo, že Diana i Michal pochádzajú z východného Slovenska. Neprezrádzal ich iba charakteristický prízvuk. Na začiatku šou sa obaja manželia pochválili, odkiaľ pochádzajú. A už v tom momente bolo jasné, že si temperametní účastníci Svadby budú mať čo povedať.

Tak sa aj stalo - hoci miestami toho pred kamerou porozprávala oveľa viac tmavovlasá kráska. Aktuálne sa dvojica opäť ukázala v televízii Markíza, aby porozprávali, ako sa im po skončení šou darí. A na povrch vyšlo prekvapivé priznanie. Zo zamilovaných hrdličiek totiž vyšlo, že obaja pochádzajú z rovnakého košického sídliska.

„Keďže sme z jedného mesta, povedala som si, že by bolo pekné to spolu skúsiť a uvidíme, čo bude ďalej," uviedla Diana pre web markiza.sk. To však ešte nikto nevedel, že televízni manželia bývali iba kúsok od seba. „Sme z jedného sídliska," priznal vzápätí Michal.

Diana a Michal majú bydlisko na rovnakom sídlisku. Napriek tomu sa vraj nikdy predtým nestretli. Zdroj: TV Markiza

Po jeho slovách sa preto núkala otázka, či sa už niekedy stretli. Lenže nič podobné sa vraj nestalo, a to aj napriek tomu, že navštevovali rovnaké miesta. Ženích si dokonca myslí, že nebyť šou Svadba na prvý pohľad, s Dianou by sa nikdy nezoznámil. „Ja mám okolo seba iný okruh ľudí, Dianka tiež V rámci okolia Košíc síce navštevujeme rovnaké miesta, ale doslova sme sa tam míňali. To je taký parodox," prezradil v rozhovore Michal, ktorý vraj s Dianou tvorí pár až doteraz.