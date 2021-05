Finále markizáckej Svadby: Veľký šok pre ženícha... TENTO dostal kopačky rovno pred kamerou!

Zrejme nikoho neprekvapí, že medzi učiteľkou tanca Vierou a umelcom Michalom neprišlo k žiadnej zmene. Dvojica išla od seba už pred spoločnou večerou všetkých párov. Na šou však nikdy nezabudnú Tereza a Milan z Prahy. Sympatický tréner síce na poslednú chvíľu nahradil pôvodného ženícha, no vyplatilo sa.

Takto vyzerala hádka medzi Dianou a Michalom:

Medzi dvojicou to začalo iskriť prakticky už od chvíle, kedy si pred oltárom povedali áno a po celý čas sa nič nezmenilo. Televízni manželia sa do seba zamilovali a Milan dokonca Tereze počas rozhodnutia venoval kľúče od svojho bytu, aby sa za ním mohla natrvalo presťahovať do Prahy. „Kľúč k môjmu srdcu si už získala a toto je kľúč k môjmu bytu. A ja by som bol veľmi rád, keby si sa ku mne presťahovala,” povedal Tereze, ktorá síce spočiatku život v Prahe odmietala, no láska bola silnejšia.

Tereza a Milan tvoria šťastný pár až doteraz.

„Rada sa za tebou presťahujem do Prahy a budeme skúšať, ako to pôjde,” povedala nadšená blondínka a rovno pred odborníkmi potom padli poriadne horúce bozky. Mimochodom, medzi dvojicou to naozaj zafungovalo a zostali spolu doteraz, o čom svedčia aj ich príspevky na sociálnej sieti.

Otázny bol vzťah Diany a Michala. Kým ona horela nadšením a priznala, že sa zamilovala, nikto netušil, čo čakať od jej manžela, keďže jeho nálady sa čas od času striedali a bolo zjavné, že si ich spoločnou budúcnosťou veľmi istý nie je.

Pred odborníkmi dokonca priznal, že keď boli s Dianou odlúčení, bolo to na vážkach. Hoci mu na jednej strane chýbala, bol rád, že má čas aj pre seba. Jeho manželka bola teda v obrovskom napätí, v niektorých momentoch sa zdalo, že má slzy na krajíčku. „Zažili sme pekné chvíle, na ktoré budem navždy spomínať. Ale vzťah nie je o zážitkoch, vzťah je o porozumení. A v tomto nám to úplne viazlo,” povedal jej otvorene. Potom prišlo jeho rozhodnutie.

Michal hovoril, že čo sa týka vzájomného porozumenia, vo vzťahu s Dianou to viazlo.

„Dianka, mám ťa naozaj veľmi rád. Nechcem ti ubližovať. Bol som šťastný, keď si bola šťastná ty. A preto som sa rozhodol takto,” začal a potom si doprial dlhé dramatické ticho. „Chcem v našom vzťahu pokračovať, lebo verím, že naša láska musí existovať,” dokončil a nasledoval Dianin dojatý plač a prosba o odpustenie, pokiaľ sa občas nesprávala tak, ako sa správať mala.

Michal sa napokon rozhodol, že s Dianou zostane. Citlivá tmavovláska neskrývala dojatie, dokonca si aj poplakala.

Diváci napäto očakávali, ako to dopadne medzi Veronikou a Adamom. Prvotné nadšenie po svadbe totiž opadlo už po svadobnej ceste. Hoci mali zopár svetlých momentov, neustále sa hádali a počas spoločnej večere sa dokonca Adam vyjadril, že potrebuje ženu, ktorú má kvôli čomu obdivovať. A Veronika vraj nie je človekom, ku ktorému by mal prečo prechovávať akýkoľvek obdiv.

Keď zostali v odlúčení, obaja nad svojím vzťahom premýšľali a chýbali si. Adam, ktorý sa na svojej polovičke videl samé nedostatky, zrazu zmenil názor. Počas finálneho rozhodnutia uviedol, že s ňou chce zostať. Dokonca jej priniesol aj kvety, aby sa jej ospravedlnil za svoje správanie a momenty, kedy jej ublížil. „Určite som ti nechcel nijakým spôsobom ublížiť. Veľmi som premýšľal posledné dva dni a chcel by som dať nášmu vzťahu šancu a skúsiť to po tomto experimente ešte znova,” povedal svojej polovičke.

Veronika priznala, že zostala šokovaná. „Z toho, čo si povedal... Viem, že si mi povedal aj pekné slová, ale... Ono, ja už keď som sem išla, myslím si, že som mala vo svojich pocitoch jasno. Ja si myslím, že už je neskoro, aby sa niečo zmenilo,” povedala smutne, no rozhodne. A hoci sympatická trénerka odborníkom zopakovala, že jej rozhodnutie je, aby sa rozišli, on nesúhlasil. „Za mňa nie,” povedal sklamane.

Veronika sa rozhodla, že vzťah s Adamom nemá význam. Jemu sa jej rozhodnutie veľmi nepozdávalo.

Veronika mu však len poďakovala a stála si za svojím. Vraj mu dávala šancu každý jeden deň, aby si ju získal, no on na to išiel presne opačne. „Rešpektujem ju. Sú to jej pocity. Už s tým, bohužiaľ, nič nespravím, aj keby som to rád možno napravil. Už sa to nedá. Je to jej rozhodnutie a dúfam, že to nebude ľutovať,” dodal na záver.

Osudy štyroch manželských dvojíc sú teda uzavreté, no už o týždeň nás čakajú nové príbehy. Markíza totiž odvysiela českú sériu šou Svadba na prvý pohľad a.... Fúúú, rozhodne sa máme na čo tešiť!