Najprv falošná svadba na obrazovkách Markízy a teraz… Účinkujúci zo Svadby na prvý pohľad sa ZOBRALI NAOZAJ!

MÝTO POD ĎUMBIEROM - Už sú oficiálne svoji! Tereza Hudecová a Milan Benda sa do povedomia verejnosti dostali začiatkom roka, keď spoločne zahviezdili v markizáckej reality šou Svadba na prvý pohľad. No zatiaľ čo všetky doterajšie páry sa po pár týždňoch od natáčania rozišli, títo dvaja skutočne našli svoju stratenú polovičku. A včera si povedali ÁNO ešte raz... Tentoraz už oficiálne!

VIDEO: Tereza a Milan sú oficiálne svoji

Tereza Hudecová a Milan Benda výrazne zamiešali kartami hneď v úvode svojho účinkovania v reality šou Svadba na prvý pohľad. Fitness tréner sa totiž počas dvoch týždňov, čo sa plavovláska pripravovala na svoju televíznu svadbu, do nej bezhlavo zamiloval. Neváhal preto a rozhodol sa do projektu prihlásiť aj on. Podľa vlastných slov nemohol dovoliť, aby si jeho milovaná zobrala iného muža.

A zdá sa, že sa mu to skutočne vyplatilo. Tereza sa doňho rovnako bezhlavo zamilovala, presťahovala sa k nemu do Prahy a párik si po natáčaní užil niekoľko dlhých mesiacov veľkej lásky. No a tú sa rozhodli po falošnej svadbe na televíznych obrazovkách, spečatiť aj oficiálne. A v sobotu nastal ten deň. Dvojica si svoje áno povedala na Slovensku - v prerobenej stodole v Mýte pod Ďumbierom.

Milan a Tereza si prvýkrát svoje áno povedali v šou Svadba na prvý pohľad. Zdroj: Tv Markíza

Teraza si opäť obliekla krásne biele šaty, Milan oblek, opäť pozvali svoje rodiny, zavolali kamarátov a blízkych a opäť si vymenili obrúčky. No a dnes je z plavovlásky už oficiálne pani Bendová. Pred obradom však, pochopiteľne, cítila veľký stres. Zorganizovať si celú svadbu, je predsa len trochu náročnejšie, ako prísť na televízny obrad.

„Prísť na svadbu a mať všetko zariadené bolo omnoho jednoduchšie, aj keď som nevedela, koho si vlastne beriem. Samozrejme, veľmi sa teším a snažím sa nestresovať, no ja ako žena cítim zodpovednosť za to, aby sa všetko stihlo zariadiť na čas. Keďže svadba bude na Slovensku, pomáha mi aj mamka,“ prezradila Markíze niekoľko týždňov pred svadbou nevesta. Novomanželom gratulujeme a prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}