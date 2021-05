Valábikova mama odmietala chodiť na zápasy: Hanbila sa za neho... TOTO je dôvod!

Hosťom dnešnej epizódy šou Boris a Brambor bude herečka Zdena Studenková. Tá pred kamerami priznala, že mama ju kedysi nechodila často podporovať do divadla. „Nikdy nemala mimoriadny vzťah k umeniu. Keď som bola v divadle zamestnaná, najskôr chodila na všetky moje premiéry, no neskôr už to bolo také, že no.. Zas to bude smutné, aaa nejdem nikam,” vysvetlila umelkyňa.

K nej sa potom pridal aj Boris Valábik. Športovec priznal, že mama na jeho zápasy nechodila, lebo sa hanbila.