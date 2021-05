Česká verzia Svadby sa nezačala dobre: Išla pred oltár a... Ježiš, mne je zle!

BRATISLAVA - Už dnes večer na markizáckych obrazovkách začína ďalšia séria šou Svadba na prvý pohľad - konkrétne jej česká vezia, ktorá si u našich susedov získala mimoriadnu popularitu. V prvej epizóde dajú odborníci dokopy nádhernú Natáliu a o 13 rokov staršieho podnikateľa Františka... Ako to dopadne?

Pri pohľade na mladú blondínku, ktorá sa narodila v Ukrajine, by si človek povedal, že je doslova výhrou. Je atraktívna, milá, duchovne založená a pracuje ako zubná asistentka. Napriek tomu, že má 23-rokov, už má dokonca jasné predstavy o rodine a do tridsiatky by chcela mať tri deti.

Čo však táto mladá dáma povie na o 13 rokov staršieho a uhladeného elegána Františka? Počas príchodu pred oltár jej zostalo zle. Keď sa potom postavila k ženíchovi, jeho smerom sa radšej ani nepozrela. Viac uvidíte vo videu nižšie, celú epizódu Svadby na prvý pohľad si môžete pozrieť už dnes večer na Markíze!