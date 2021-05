Kalisová zmenila imidž: Z uhladenej dámy... Ehm, RASTAFARIÁN!

Keď človek pôsobí v spravodajstve, musí vyzerať dôveryhodne a istým spôsobom aj dôstojne. Žiadne ružové vlasy, hlboké výstrihy a podobné výstrelky. Toho si je vedomá aj Miriam Kalisová.

Zdroj: Instagram M.K.

Aktuálne však už nie je moderátorkou hlavných správ a aj spoločenské akcie sú obmedzené. A tak sa práve teraz rozhodla vyskúšať niečo, po čom dlhšie túžila. A tak aktuálne vyzerá ako taký rastafarián - tým najznámejším bol spevák Bob Marley. „Splnila som si jeden z ďalších snov... Mám dredy. Keby ste len vedeli, aká som z nich vytešená,” napísala Miriam na sociálnych sieťach.

Zdroj: Instagram MK

Zdroj: Instagram MK

Zároveň ale priznala, že to dlho zvažovala a mala isté obavy. „Paradoxne nie preto, či ja s tým budem spokojná, ale čo povie okolie. Veď som matka, veď mám 35 rokov a to už v mojom veku nie je vhodné, mala by som pôsobiť seriózne, veď moderujem v televízii, veď budem vytŕčať, budem príliš extravagantná...” pomenovala viaceré "problémy", ktoré by verejnosť s jej novým imidžom mohla mať.

Nakoniec sa však rozhodla, že podstatne je to, čo chce ona. Na názore ostatných až tak nezáleží. „Konečne už viem, že nemám väčšiu hodnotu, keď ma niekto pochváli, ani menšiu, keď nie. Zistila som, že mi na tom už jednoducho nezáleží, že som prestala robiť čokoľvek kvôli ostatným. A to je pre mňa sloboda,” vyhlásila moderátorka. A prekvapujúco dodala, že práve toto je ten účes, v ktorom sa cíti najviac sama sebou. „Moja duša proste nie je seriózna tridsiatnička, je to divoška se vším všudy,” uzavrela spokojne.