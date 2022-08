Ľudia neveria vlastným očiam: Toto je FAKT Kalisovej MAMA?!

Moderátorka Miriam Kalisová sa na sociálnych sieťach najčastejšie chváli svojimi kuchárskymi výtvormi, podnikateľskými nápadmi či dcérkou Miou. Teraz ale ukázala aj ďalšiu dôležitú ženu svojho života.

Dovolenku v Španielsku totiž trávi aj so svojou mamou Magdalénou. To svedčí o ich výborných vzťahoch a ešte viac to potvrdzujú slová, ktoré moderátorka napísala k záberom svojej maminy. „Nikdy nezabudla byť bláznivá a je za každú srandu. To vďaka nej viem, aké je dôležité nezabúdať na seba. Nikdy ma za nič neodsúdila, vždy mi nechala voľnú ruku pri rozhodovaní a vždy pri mne stála, nech som urobila akúkoľvek chybu,” prezradila rozvedená Miriam.

Od mamy vraj dostáva rady len vtedy, keď o ne požiada. „Vie byť v takom nadhľade, že by som raz chcela dosiahnuť aspoň polovicu toho jej levelu,” vyhlásila Kalisová. Jej slová určite zaujali mnohých, ešte viac však zarezonovali práve fotografie.

Fanúšikovia nechcú veriť, že ide naozaj o ženu, ktorá pred 37 rokmi Miriam porodila. Bez popisu k snímkam by tipovali kamarátku či sestru. Všetci sa zhodujú na tom, že pani Magdaléna je naozaj kočka a vyzerá veľmi mlado. Podľa našich informácií by mala mať 58 rokov... Vôbec na to ale nevyzerá! Čo poviete?