Odvážny krok markizáčky Kalisovej: KONČÍM!

Práca v televízii Markíza nie je jediná aktivita, ktorej sa Miriam Kalisová venuje. Sympatická moderátorka rada a zaujímavo varí, venuje sa výrobe sviečok a narámkov a vytvorila tiež špeciálny projekt s názvom Červený stan, ktorý je akýmsi priestorom pre ženy, ktoré sa potrebujú vyrozprávať alebo objať.

V septembri začala Miriam študovať na vysokej škole pyschológiu. A hoci mala podľa vlastných slov skvelé výsledky, napokon sa rozhodla štúdium nechať. „Končím so školou. Bola to krásna skúsenosť, kedy som si užila ten pocit, aké je to opäť byť študentkou. Ale moja predstava o tom, ako budem študovať popri živote, sa veľmi rýchlo zmenila na realitu, kedy som sa snažila nejako vpratať môj život do toho mála času, čo mi zostal popri škole,” uviedla na margo toho moderátorka.

Ako ďalej dodala, učiť sa síce nezabudla, avšak ako keby zabudla žiť a užívať si život tak, ako bola zvyknutá. „Takmer každý deň som podriaďovala povinnostiam v škole,” poznamenala Kalisová. „Tak, ako bolo pre mňa odvážne s tým začať, tak oveľa odvážnejšie je pre mňa nechať teraz školu s láskou ísť a byť znovu žena a mamina na plný úväzok,” dodala markizáčka.

Svojim priaznivcom zároveň Miriam prezradila, že ak zvažujú štúdium popri zamestnaní, tak to určite majú vyskúšať.