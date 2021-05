Takýto zlý mejkap ešte Adela nemala: FOTO Veď vyzerá ako Strýko Fester!

BRATISLAVA - Adela Vincezová (40) v súkromí síce holduje prirodzenosti a nánosy mejkapu by ste na jej tvári hľadali úplne márne, lenže, ako to už býva, na televíznych obrazovkách musí byť moderátorka vždy dokonale upravená. A čo sa stane pri pokuse o amatérske líčenie v súkromí? Toto musíte vidieť!

Modetátorka začala byť v poslednom období akosi aktívnejšia na sociálnych sieťach. Konkrétne na Instagrame, kde občas zverejňuje aj zábery zo svojho súkromia. A jedným takým sa pochválila aj nedávno. Na svoj profil zavesila fotgrafiu s líčením, pri ktorom sa zrejme okamžite pozastavil každý jej fanúšik.

Oči má nalíčené na "pandu", pričom jej ich doslova obkolesujú čierne machule a jej obočie vyzerá ako z vizážistických návodov s "Bravíčka" z roku 2000. Tento mejkap nemá na svedomí nik iný, ako jej manžel Viktor Vincze, ktorý, zdá sa, popustil uzdu svojim rukám i svojej fantázii.

„Viktorovi to skrátka farbičkami nejde ,Ja sa, samozrejme, tvárim najpokornejšie, ako sa manželka po tomto vizážistickom výkone tváriť môže. Jemu to ide dobre so športovou zbraňou a v divadle, netreba to predsta s talentami preháňať," napísala moderátorka, ktorá svojich fanúšikov touto vizážou poriadne pobavila, objavil sa dokonca aj komentár, že vyzerá ako Strýko Fester z kultových Adamsovcov.

Viktor sa na svojej manželke Adele poriadne vyjašil. Zdroj: Instagram A.V.

Zverejnením domachlenej tváre chcela upozorniť na novú epizódu jej relácie Trochu inak s Adelou. Hosťom bude speváčka Zuzana Smatanová, ktorú pokladá za multitalentovanú ženu a rada by vraj zistila, či existuje niečo, v čom dobrá nie je, kedže okrem toho, že je úžasná hudobníčka, dokáže aj krásne kresliť. A mať talent na všetko predsa nie je spravodlivé!

Existuje niečo, v čom ste úplne ľaví vy?