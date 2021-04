Bohdalová drsne zotrela kolegyňu: Poslala ju do p... Chúďa!

Šou Máme rádi Česko je u našich západných susedov rovnako obľúbená, ako u nás jej obdoba Milujem Slovensko. Už túto nedeľu sa však na obrazovkách FTV Prima objaví špeciálne vydanie, ktoré vzniklo na počesť hviezdnej Jiřiny Bohdalovej, s názvom Máme rádi Jiřinku. A pri pohľade na upútavku je jasné, že sa zabavia nielen fanúšikovia legendárnej herečky.

VIDEO: Upútavka na šou Máme rádi Jiřinku.

Jedným z účinkujúcich v šou bola aj herečka Tatiana Dyková. Tá sa netajila tým, že už od detstva patrila medzi Bohdalkiných verných fanúšikov. „Všetky scény z Televarieté som vedela spamäti. A potom, keď sme sa zoznámili s Aňou Geislerovou, tak na všetkých večierkoch som hrala Jiřinku,” uviedla Tatiana.

Keď na istej premiére zbadali pani Bohdalovú naživo, neskrývali obrovské nadšenie. „My sme ju videli, ona nás samozrejme nie. Bola obklopená ľuďmi. Aňa za ňou prišla a hovorí jej - Jiřinko, toto je Táňa a to je úplne vaša nástupkyňa! A ona na to: Tak choď do prdele!” prezradila Dyková, čím pobavila všetkých prítomných, vrátane Bohdalovej. Tá si v priebehu rokov pustila svoju kolegyňu bližšie k telu a dnes je ich vzťah nielen pracovný, ale aj priateľský.

Tatiana Dyková a Jiřina Bohdalová počas nakrúcania relácie Máme rádi Jiřinku. Zdroj: FTV Prima

Tvorcovia programu pre portál parabola.cz prezradili, že oslávenkyňu sa im počas nakrúcania špeciálu podarilo vidieť šťastnú, prekvapenú i dojatú. Samotná herečka tiež neskrývala nadšenie. „Držala som sa, ale dostali ma. Nemám veľmi rada prekvapenia, ale chlapci mi prichystali toľko pekných chvíľ, až ma to dojalo. Pripomenuli mi, na čo som už aj dávno zabudla. Prekvapilo ma, koľko som toho natočila,” uviedla Bohdalová, ktorá trojhodinové nakrúcanie zvládla s gráciou, eleganciou a humorom sebe vlastným.

Jiřina Bohdalová oslávila svoje 90. narodeniny aj v špeciálnej relácii FTV Prima s názvom Máme rádi Jiřinku. Zdroj: FTV Prima

VIDEO: Jiřina Bohdalová počas nakrúcania šou Zlatá maska dostala ako darček nový mobil. Pozrite, aká bola nadšená. Kolegov od nadšenia bozkávala na ústa.