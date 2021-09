Bohdalka (90) sa utrhla z reťaze: BOZKY so ŽENOU a... Keď uvidíte jej vnuka, odpadnete!

Jiřina Bohdalová na narodeninovej oslave Františka Janečka.

Zdroj: profimedia.sk

PRAHA - Tá ženská je neskutočná! To si pri pohľade na energickú Jiřinu Bohdalovú povedia zrejme mnohí. 90-ročná umelkyňa nechýbala na nedávnej narodeninovej párty hudobného skladateľa a producenta Františka Janečka (77), kde rozdávala bozky všetkým naokolo. Aj ženám. Garde jej okrem priateľa robil i jej vnuk, ktorý by vzhľadom pokojne zapadol do série o Harrym Potterovi. Veď, pozrite!