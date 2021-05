Bohdalová má rovnako slávnu dcéru, ale... Najprv ju roky TAJILA!

Simona Stašová je populárna česká herečka a mnohým zostane v mysli nezabudnuteľne vrytá ako maminka z filmu Pelíšky.

Zdroj: Space Films

Talent mala naozaj po kom zdediť, veď jej mamou je Jiřina Bohdalová. Ich rodinný vzťah však bol nejaký čas známy iba vyvoleným a všeobecne sa o ňom nevedelo. Na verejnosti o tom proste nehovorili.

„To je dôkaz toho, aká je Jiřina múdra žena i matka. Nechala dcéru, aby si svoju profesionálnu cestičku vyšliapala úplne sama, bez akejkoľvek protekcie. Až keď sa Simona postavila na vlastné nohy a stala sa veľmi úspešnou, pre mnohých bolo prekvapením, že je dcérou slávnej herečky,” skonštatoval pre Aha! režisér Zdeněk Zelenka.

Zdroj: CT

A hoci sú obe úspešné a populárne, Simona si nemyslí, že by patrili do rovnakej hereckej kategórie. „Trvalo, než som sa dostala do určitej hereckej kategórie, povedzme tej prvej ligy. Ale mama, tá je ešte o triedu vyššie, tá je medzi legendami,” povedala pred pár rokmi pre české médiá.