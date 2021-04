Bohdalová poriadne naložila všetkým Čechom: Toto je žumpa!

Jiřina Bohdalová už vzhľadom na svoj vek absolvovala očkovanie a dodržiava aj opatrenia, ktoré majú zabrániť súreniu koronavírusu. „Ja sa k tomu staviam veľmi pokorne. Keď niekto povie, že by niečo bolo dobré, tak to urobím, pretože nejde o zábavu, ide o život,” povedala portálu Super.cz.

A udivuje ju, že ostatní berú nariadenia na ľahkú váhu a na niektorých miestach sa hromadí množstvo ľudí. „Ako som minulý týždeň prechádzala okolo náplavky a videla som to tam, tak som si povedala, že tá Veľká noc nás bude možno stáť veľa. Ľudia sú neskutoční, keď zasvieti slniečko,” posťažovala sa herecká legenda.

V programe Interview televízie CNN Prima News bola ale ostrejšia. Hoci si spočiatku myslela, že pandémia ľudí zomkne, dopadlo to inak. „Na začiatku som si myslela, že nás covid spojí, pretože keď máme spoločného nepriateľa, tak vieme zabrať. Lenže to bolo na takú krátku dobu, že nás to čoskoro začalo páliť. Zomknutie trvalo len do času, než sa povedalo, že sa nepôjde do Chorvátska,” skonštatovala Bohdalová. „Ľudia nezažili vojnu. My sme zažili vojnu, potravinové lístky... Sme pokornejší,” dodala k téme pre Super.cz.

Zdroj: Europe Film

V rozhovore s moderátorom Liborom Boučkom pre Primu neobišla ani sociálne siete, kde sa vyrojili tisícky odborníkov na pandémiu a všetko s ňou spojené. „Niektoré komentáre ma absolútne zarážajú. To pre mňa nie je sloboda prejavu, ale sloboda žumpy. Prečo to vôbec je a komu to pomôže? Sú to ľudia, ktorí neovládajú pravopis, ani sa nevedia vyjadrovať, navyše sa ani nepodpíšu. To chceme odovzdať našim deťom?” pýtala sa začudovane Bohdalová.