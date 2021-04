Markizácky pár skončil: Nevie zniesť jeho povolanie... Rupli mu nervy a poslal ju k vode!

Umelec Michal sa naozaj snažil. Prišiel za Vierou na druhý koniec Slovenska s tým, že to s ňou nechce vzdať, hoci sa ich cesty na chvíľu rozdelili už po návrate zo spoločnej dovolenky v Benátkach. Nevesta nakoniec privolila s argumentom "aby nikto nepovedal, že preto nič neurobila". Jej televízny manžel teda prenajal romantický apartmán v prírode a začalo sa spoločné bývanie.

Lenže už od začiatku bolo vidno, že Vierke sa príliš nechce tráviť s ním svoj čas. Ustlala si na pohovke, emócie aj nadšenie mala už tradične na bode mrazu a po prvej noci v nádhernom apartmáne neďaleko jej bydliska odišla a ukázala sa až na tretí deň. Michal potom chcel, aby mu aspoň ukázala okolie, no bolo vidno, že aj na spoločný výlet sa nechala nahovoriť iba s nechuťou.

Vierka pôsobila znechutene od prvého momentu, ako prišla do apartmánu. Nič sa nezmenilo ani pred spoločným výletom do prírody. Zdroj: TV Markíza

Dvojica sa po spoločnom výlete poriadne pochytila. Michal sa rozhodol celú vec ukončiť. Zdroj: TV Markíza

„Za tých pár dní, čo som tu, začal som to už brať tak, že kde nie je vôľa, tam nie je cesta. Išli sme sem s tým, že Vierka povedala, čo už s tebou, keď si tu, nemám na teba čas, ale tak poďme, tu ťa niekde zoberiem... Žiadna emócia, že by som cítil, že by chcela niečo robiť, to už je celé pasé,” poznamenal Michal sklamane na adresu svojej televíznej polovičky, ktorá i na divákov pôsobí mimoriadne chladne až zatrpknuto.

Keď už to umelcovi po výlete nedalo, spýtal sa jej, čo jej na ňom tak veľmi prekáža. Odpoveď Vierky ho však poriadne šokovala. Palicu nad ním vraj zlomila už v momente, keď sa na svadbe dozvedela, čím si Michal občas privyrába...

