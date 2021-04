Slovenská herečka šokovala: Nenormálna zmena... FOTO Wau, veď vyzerá ako Kardashianka!

Kristína Mečko toho do vienku dostala toľko, až by to mohol človek považovať za nespravodlivé. Okrem toho, že sa venuje herectvu, má zlato v hrdle a úžasný spevácky talent. No a aby toho nebolo málo, oplýva aj prirodzenou krásnou, ktorá ju už neraz doviedla na prehliadkové móla či fotenia.

Brunetka je členkou speváckej skupiny Lady Colors, s ktorou v priestoroch čereňanského kaštieľa nedávno nakrúcali nový videoklip k skladbe If, ktorú Kristína zložila ako vyznanie svojmu priateľovi. V súvislosti s natáčaním klipu všetky tri speváčky podstúpili celodenný maratón prezliekania a zmeny vizáže.

Kristína sa pýši dlhými kučerami. Tie sa však na chvíľu stali minulosťou. Zdroj: Archív

Trio v zložení Lenky Rakorovej, Márie Lechmanovej a Kristíny Mečko ľudí svojim stajlingom úplne ohúrilo. A o najväčší šok sa postarala práve posledná menovaná. Po tom, čo po vystajlovaní uhladeného looku vyšla spod rúk vizážistu a kaderníka Tomasa Tomšíka, ľudia neverili vlastným očiam.

Okrem výraznejšieho líčenia, ktoré talentovaná brunetka často nenosí, sa rozhodli aj pre ďalšiu radikálnu zmenu. Vyžehliť jej povestné kučery do hladkého vodopádu vlasov. A zázrak bol na svete. Kristína akoby z oka vypadla svetovej Kim Kardashian.

Pôvabná speváčka bude v novom klipe vyzerať ako Kim Kardashian. Zdroj: Archív

Vizážista a kaderník Tomáš sa na Kristíne poriadne vybláznil. Za tento experiment bola napokon speváčka rada. Zdroj: Archív

Teda až na jeden podstatný rozdiel. Jej krása je absolútne prirodzená a na jej tele či tvári by ste nenašli jediný upravený centimeter. Veľká premena dojala aj samotnú umelkyňu, keďže v súkromí sa stajluje omnoho nenápadnejšie a nepatrí k ženám, ktoré by rady provokovali alebo sa akokoľvek vulgárne prezentovali. Práve naopak.

„Napadá mi iba jedno, že som šťastná, že môžem robiť povolanie, pri ktorom občas môžem vyzerať ako iná žena. Ale ďakujem najmä Tomimu, je to vôbec prvý hairstylista, ktorému so dovolila urobiť mi niečo s vlasmi. Ja sa o ne už niekoľko rokov starám, nefarbím ich, snažím sa ich nijak neničiť. Ale nakoniec som veľmi rada, že to takto dopadlo," uviedla pre Topky brunetka, ktorá sa podvolila experimentu a napokon všetkých posadila na zadok.

Čo poviete? Veď vyzerá ešte lepšie ako samotná Kim!