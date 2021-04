Princ z Popelky prežíva peklo: NEVERA? Manželku načapali na hoteli s iným mužom!

O kríze vo vzťahu Pavla Trávnička a jeho ženy Moniky sa začalo špekulovať už v marci tohto roka. Na facebookovom profile hercovho divadla sa totiž objavil zvláštny status. „Monika sa rozhodla žiť s J. Svěceným. Maxmiliána vždy šupne na Moravu a ja s tým nemôžem nič urobiť. Kto mi pomôže nestratiť syna?“ znel status, ktorý bol však po pár hodinách zo sociálnej siete zmazaný. Pani Trávničková to vysvetlila ako útok hackerov.

Pavel Trávniček s manželkou Monikou a synom Maximiliánom. Zdroj: Facebook MT

A brunetka má čo vysvetľovať aj v týchto dňoch. Minulý piatok sa totiž konala charitatívna akcia v Nemocnici na Bulovce, ktorú Monika organizovala a vystúpil na nej aj rozvedený huslista Jaroslav Svěcený, ktorého zastupuje.

Po skončení spomínanej akcie sa umelec a jeho manažérka venovali jeden druhému... A v pätách mali paparazzov. Najskôr zamierili do istého hotela. „Strávili tu spolu viac než hodinu a pol. Zrejme si dali spoločný pracovný obed,“ prezradil Blesku jeden zo zamestnancov. Potom sa pobrali preč každý na svojom aute.

Avšak len preto, aby sa opäť stretli v hudobníkovom byte na pražských Vinohradoch. Strávili tam zhruba ďalšiu hodinu a čomu sa venovali, vedia zrejme len oni dvaja...

Monika Trávničková (vľavo) a Jaroslav Svěcený na chraritatívnej akcii. Zdroj: profimedia.sk

Manželia sa k spomínaným dohadom nevyjadrovali. Trávniček však v utorok musel čeliť nepríjemným otázkam novinárov aj počas tlačovej konferncie k šou StarDance, v ktorej zabojuje o titul kráľa tanečného parketu.

Na otázku Blesku, čo hovorí na fotky svojej ženy a hudobníka poznamenal: „Neviem. Je mi to jedno. Oni spolu dosť spolupracujú. Svěcený zháňal manažérku, aby v tejto ťažkej dobe mal prácu, tak sa stretávajú dosť často.” Trávnička sa pýtali aj to, či sú s manželkou stále spolu. „No, sme,” poznamenal váhavo a zberal sa na odchod. Na parkovisku ho v aute čakala jeho žena i so synom. Tá sa podľa vlastných slov nemá k čomu vyjadrovať a na facebooku zverejnila fotky navodzujúce rodinnú idylku.

Zdroj: Facebook/ matusinsky.cz

Blesk oslovil aj Svěceného. Ten tvrdí, že čas strávení s pani Trávničkovou venovali len pracovným záležitostiam. „V hoteli sme dohadovali s vedením môj májový koncert. V mojom byte mám kanceláriu, kde sme spolu s Monikou riešili výber mojich skladieb pre pripravovaný klip,” uviedol huslista. Ten je poďla vlastných slov zvyknutý, že ho spájajú so ženami, ktoré sa objavujú po jeho boku. „Medzi mnou a Monikou nič nie je,” uzavrel.

Či zúčastnení hovoria pravdu a Trávniček môže dôverovať svojej manželke, vedia len oni. Isté však je, že čeliť dohadom o nevere i podobným otázkam mu určite nie je veľmi príjemné...