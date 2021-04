Päť mesiacov po smrti legendárnej hlásateľky (†92): POHREB sa stále nekonal a… Aj jej dcéra je na tom zle!

Známa česká hlásateľka Kamila Moučková zomrela minulý rok 24. novembra v Domove sv. Karla Boromejského. Vybavovanie pohrebu a záležitostí okolo dedičstva si zobrala na starosť jej najstaršia dcéra Kateřina. A tá v deň maminých nedožitých 94. narodenín priznala, že známa Češka stále neodpočíva v pokoji.

Aj kvôli náročnej situácii okolo koronavírusu a nariadeniam vlády stále neprebehol pohreb. Kateřina svoju mamu nechala spopolniť a chcela by jej zorganizovať dôstojný obrad, na ktorom by sa s ňou mohli rozlúčiť všetci blízki a priaznivci. Bude však musieť počkať na uvoľnenie opatrení.

Kamila Moučková Zdroj: Show Jana Krause

Načas si v tomto období dávajú aj úrady. Zronená dcéra by však bola najradšej, keby všetky záležitosti ohľadom maminho úmrtia mala za sebou. „Dedičské konanie teraz len začalo, ide to pomaly,“ priznala Kateřina, ktorá sa teraz nedostane ani do maminho bytu v Prahe. „Nemôžem nič robiť, musím sa zdržiavať iba v Kokořínsku, kde žijem, do Prahy nemôžem,“ dodala.

V týchto chvíľach jej však oveľa väčšie starosti robí zdravie jej sestry, mladšej dcéry hlásateľky Moučkovej. 70-ročná Bára má ťažkú cukrovku a štvornásobný bypass, na čo dostala ešte zákerný koronavírus s veľmi ťažkým priebehom. „Bola dlho v nemocnici, potom sa vrátila domov a za necelý mesiac ju tam viezli späť. Nedávali nám veľké nádeje,“ prezradila Kateřina.