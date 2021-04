Pohreb legendárnej Hany Hegerovej (†89): Jej posledné prianie odignorovali… Vchod strážil bodyguard!

Najväčšie klamstvo zosnulej Hegerovej (†89): Vážne si toto vymyslela?!

Jedno z posledných prianí Hany Hegerovej bolo, aby jej pozostalí neorganizovali pohreb. To sa však nestalo. Speváčkin vnuk Matúš jej predsa len malú rozlúčku usporiadal. Konala sa vo štvrtok krátko po poludní v Novej obradnej sieni na pražských Olšanských cintorínoch.

Rakva s pozostatkami bola obsypaná kvetmi a vencami a smútiaci si Hanu pripomínali fotkou, na ktorej bola so svoju milovanou fenkou francúzskeho buldočka Babulkou. Išlo o súkromný pohreb bez účasti verejnosti. No napriek tomu sa ho nemohli zúčastniť všetci blízki naraz. Kvôli vládnym nariadeniam.

Posledná rozlúčka bola preto rozdelená na dve etapy a na účasť len povolených ľudí dohliadať bodyguard pri vchode. Pohreb začal presne o 12:50 a obe časti, ktoré trvali približne polhodinu, začali hlasom Hegerovej: Zdravím vás zo záhrobia, zaznela ária z obľúbenej opery a nakoniec aj speváčkina pieseň Ten zloděj čas.

Hana Hegerová zomrela minulý týždeň vo štvrtok v nemocnici, kde bola hospitalizovaná kvôli zlomenine krčku. No hoci to vyzeralo tak, že sa z problémov dostane, jej zdravotný stav sa prudko zhoršil. „Pani Hegerová zomrela v dôsledku zranenia bedrového kĺbu. Metabolicky to nezvládla, bola už veľmi krehká. Odišla s eleganciou ako dáma,“ povedal Aha! šéf Kardiologického oddelenia Nemocnice na Homolce, petr Neužil.