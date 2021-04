Najväčšie klamstvo zosnulej Hegerovej (†89): Vážne si toto vymyslela?!

PRAHA - Najväčšou láskou Hany Hegerovej bol režisér Ján Roháč. Spolu s touto informáciou sa však často uvádza aj to, že spolu čakali dieťa, ale speváčka potratila. Príbuzní známeho režiséra však tvrdia, že ide o klamstvo!

V súvislosti s nedávnym úmrtím Hany Hegerovej sa znovu opakovali rôzne informácie z jej života. Zo súkromia napríklad to, že jej osudovou láskou bol režisér Ján Roháč. „Mala som šťastie, že som niekoho takého stretla. Veľa ľudí naozajstnú lásku nikdy nespozná,” povedala Hegerová kedysi pre Novinky.cz s tým, že tento vzťah považovala za dokonalý a už nemohla nájsť náhradu, pretože latka bola príliš vysoko.

Lenže v minulosti Hana k tomuto vzťahu uviedla aj to, že s režisérom otehotnela a neskôr potratila. A to je údajne lož. „Nie je to pravda. Nikdy s ním dieťa nečakala, preto oň ani nemohla prísť,” tvrdí Kateřina Kergalová, dcéra Jána Roháča. „Myslím, že chcela zapôsobiť, túžila po tom, aby ju ľudia ľutovali,” zhodnotila speváčkino správanie.

A prečo sa rozhodla prehovoriť až po Hegerovej smrti? „Ona tiež o mojom otcovi hovorila, keď bol po smrti a nemohol sa brániť. Chcem to uviesť na pravú mieru,” citoval Roháčovu dcéru denník Aha! Kateřina pochádza z manželstva režiséra s herečkou Zuzanou Burianovou.