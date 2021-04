Markizáčka absolvovala zákrok, ktorý jej neodporúčali: FOTO Už má novú tvár... A kde je tá veľká zmena?!

BRATISLAVA - Koncom marca sme písali o tom, že bývalá účastníčka markizáckej Farmy si ľahla pod nôž. Pri pohľade na influencerku Janu Hrmovú si človek povie, že má dokonalú tvár bez najmenšej chybičky, no ona si na sebe predsa len našla niečo, s čím nebola spokojná...

Hoci Hrmová nemá absolútne žiadny problém s nadváhou, už dlho ju trápi dvojitá brada. Keďže Jana sa živí recenzovaním kozmetických produktov a v podstate si zarába svojou tvárou, na dokonalý vzhľad si zrejme naozaj potrpí. A preto sa rozhodla vyhľadať vhodného lekára, aby ju fyzického "nedostatku" zbavil.

Jana Hrmová si nechala odstrániť dvojitú bradu. Zdroj: Instagram J.H.

Ten prvý jej však operáciu neodporučil. Otočil ju rovno medzi dverami, že jej dvojitá brada nie je dostatočne veľká na to, aby zákrok podstúpila. „Prosím pekne, celá konzultácia trvala 5 minút a doktor mi povedal, že mi to proste neurobí, lebo nie som vhodný kandidát a mohol by mi viac len uškodiť, že veď tam toho nie je dostatok, takže...“ informovala vtedy Jana.

Takto Jana vyzerala pred zákrokom Zdroj: Instagram JH

Brunetka to však nevzdala a našla si iného chirurga. No a dnes už je niekoľko dní po tom, čo absolvovala zákrok a zložila obväzy. Keďže o zákroku veľa hovorila, všetci boli zvedaví, ako sa Janina tvár zmení. A potom prišlo prekvapenie a influencerka ukázala, čo za "zázrak" sa podaril.

Takto vyzerá Janina brada po tom, čo absolvovala operáciu. Zdroj: Instagram J.H.

Ibaže na prvý pohľad to teda na žiadnu výraznú zmenu nevyzerá, čo si všimli aj Hrmovej fanúšikovia. Je možné, že ostránenie dvojitej brady bude zreteľnejšie o čosi neskôr, prípadne by to chcelo iný uhol. Ale zatiaľ... Všimli ste si niečo?