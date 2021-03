Hanychová šokuje slovami o dcére: Je škaredá!

Agáta Hanychová je verejnosti známa ako dcéra herečky Veroniky Žilkovej, modelka, moderátorka a kontroverzná hviezdička milujúca žúry. Za sebou má nevydarené manželstvo s hercom Jakubom Prachařom. S ním ju spája dcérka Mia, ktorá má tri roky. Okrem nej má aj 9-ročného syna Kryšpína. Jeho otcom je športovec Miroslav Dopita.

Vyzerá to tak, že výstredná hviezdička je svojská, aj keď príde reč na úlohu matky a výchovu. Naznačujú to jej vyjadrenia z rozhovoru pre šou Extra Host. Moderátorka a kamarátka Eva Decastelo sa Agáty pýtala aj na jej deti. Tá okrem iného priznala, že Mia je poriadne číslo. „Bije sa to v nej. Je excentrická, naozaj zlá, ale do toho veľmi milá. Hovorím jej, Mia, poď odveziem ťa do pekla. A ona na to, že super. Tam budú čerti, však? Je asi po mne. Také to - vráti sa ti to na deťoch u mňa bohužiaľ platí,” uviedla Hanychová.

Agáta Hanychová a Jakub Prachař, v čase, keď tvorili pár. Zdroj: Jan Zemiar

Decastelo sa zaujímala, či Mia zdedila aj niečo po svojom nemenej slávnom otcovi. „Myslím, že ten talent. Ten herecký talent má po ňom, pretože po mne ho mať nemôže. Bohužiaľ, vyzerá ako on a ja dúfam, že z toho... Proste, u tých chlapov je to pekné, ale keď dievča vyzerá ako chlapec, to nie je úplne pekné. Dúfam, že z toho vyrastie,” reagovala Hanychová. Keď jej moderátorka oponovala s tým, že je Mia rozkošná, dodala: „Môžeš povedať, že je rozkošná alebo zvláštna. To sa vždy hovorí o škaredých dievčatách, že sú zvláštne. Vieš, ona nie je pekná, ona je zvláštna. Ale dúfam, že keď bude staršia, tak bude pekná.”

