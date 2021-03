Pamätáte si bacuľatú superstaristku Kolečkářovú? FOTO Brutálne schudla a už je z nej dvojnásobná mama!

Speváčka s výrazným hlasom porodila svoje prvé dieťatko takmer pred tromi rokmi. Synček dostal netradičné meno Louis. Po pôrode prišla ďalšia zmena. Bývalá superstaristka, pre ktorú boli charakteristické kyprejšie krivky, výrazne schudla. A to až tak, že na ulici by ju na prvý pohľad len ťažko spoznali aj skalní fanúšikovia.

Z Alžbety Kolečkářovej je už dvojnásobná mamička Zdroj: Instagram A.K.

Z Alžbety sa stala poriadna sexica a aj naďalej sa venuje hudbe. A aktuálne sa teší z radostnej novinky. Na svet totiž priviedla druhé dieťatko. Z Alžbety sa stala dvojnásobná mamička do rodinky pribudol ďalší synček, ktorého s priateľom pomenovali opäť netypicky - ich malý poklad sa volá Lenny.

„Sotva som schudla 22 kíl, naozaj ťažko som na sebe pracovala, denne si odriekala, poctivo cvičila a prišlo ďalšie zaobľovanie postavy a priberanie na váhe. Skrátka sotva som schudla, hneď som znova otehotnela, pretože v covidovej dobe človek tak nejako tiahol k svojim blízkym a stratu svojej profesie kompenzoval inou 'zábavou', " vyjadrila sa Alžbeta s tým, že druhé dieťatko nebolo plánované a dodala, že počas druhého tehotenstva dokopy pribrala 30 kilogramov.

Speváčke sa podarilo zhodiť viac ako 20 kilogramov a poriadne sa vymakala! Zdroj: Instagram A.K.

Aktuálne sa plánuje naplno venovať svojmu novorodeniatku, no dušuje sa, že hneď ako to bude možné, opäť na sebe začne makať. Zároveň dúfa v to, že sa už čoskoro bude môcť vrátiť aj na koncertné pódiá.

„Krôčik po krôčiku. Vlaňajší rok mal byť prelomový. Mala som veľa naplánovaných vystúpení nielen po celej Českej republike, ale aj na Slovensku, v Rakúsku ... a dokonca som mala koncertovať v Belgicku a Nemecku. Z toho všetkého bohužiaľ zišlo," dodala Olečkářová s tým, že hoci si uvedomuje, že pri dvoch ratolestiach to bude o čosi ťažšie, pevne verí, že aspoň zopár koncertov jej klapne.