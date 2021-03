Bolestné tajomstvo Hany Hegerovej (†89): Nechcené dieťa a potom... Stalo sa to najhoršie!

Hana Hegerová, vlastným menom Carmen Farkašová, vždy dbala o to, aby vystupovala a pôsobila ako ozajstná dáma. Prvú hereckú skúsenosť získala ako 23-ročná, a to vo filme Frona. V rovnakom čase sa z nej stala aj vydatá pani. Jej manželom bol divadelný dramaturg Dalibor Heger, ktorému porodila syna Matúša.

Hana Hegerová (vpravo) a jej herecké začiatky. Zdroj: CS Film

Aj keď sa mnohé mamičky radujú z toho, že nosia pod srdcom dieťa, umelkyňa po rokoch priznala, že prežívala úplne iné pocity. „Bola som síce vydatá, ale ešte sme nechceli mať deti. Neboli sme na to pripravení. Ani ja, ani jeho otec. On navyše odišiel na vojnu a ja som zostala na všetko sama. V divadle mi umožnili byť doma pol roka, ale potom som sa už musela vrátiť k práci. A tak sa o syna starali babičky, neskôr už len moja mama,” uviedla pre magazín idnes.cz slávna speváčka. Tá musela za chlapcom dochádzať dosť ďaleko. „Bolo treba päťkrát prestúpiť a stálo to hrozné peniaze,“ dodala Hegerová, ktorá syna navštívila raz, občas dvakrát do mesiaca.

Keď mal Matúš začať chodiť do školy, ujal sa ho jeho otec. „Uvedomila som si, že pri ňom v Bratislave mu bude lepšie. Nechcela som, aby navštevoval dedinskú školu,” povedala k tomu. V tom čase bola už s Hegerom rozvedená. Na súde sa stretli tri roky po svadbe. „Naše manželstvo bol omyl. Pochopili sme to a v pokoji sme sa rozišli. Rozpadlo by sa, aj keby nebolo mojej kariéry,” uviedla Hegerová. Dobré vzťahy s exmanželom pretrvávali celý život. Dokonca bola na jeho druhej svadbe a mali sa radi aj s jeho deťmi.

Hana už po ďalšom potomkovi netúžila. A človek má z jej slov pocit, že zanevrela aj na manželstvo. „Po prvej skúsenosti som sa už vydávať nechcela. Mala som partnera, ktorého som veľmi milovala, ale nemala som istotu, či spolu dokážeme vytvoriť rodinu. Moji rodičia to tiež nezvládli a otec s nami nežil. Nechcela som tieto chyby opakovať,” povedala k tomu.

Hana Hegerová Zdroj: Petr Topič / iDNES.cz/ profimedia.sk

Aj keď so synom trávila v detstve a počas dospievania minimum času, v staršom veku sa to zmenilo. Speváčkin syn, ktorý sa živil ako požiarnik, sa spolu so svojou rodinou presťahoval do Prahy. „Chcel byť so mnou,” poznamenala Hegerová, ktorá si užívala aj spoločnosť svojich dvoch vnukov.

V roku 2015 sa speváčke stalo to najhoršie, čo sa môže rodičovi vôbec prihodiť. Prežila smrť svojho syna, ktorý odišiel z tohto sveta ako šesťdesiatnik. Povrávalo sa, že mal problém s alkoholom, ktorý mu vážne poškodil pečeň a pankreas.

Ako samotná Hana prezradila, pochovaný je v hrobe spoločne s jej matkou. Speváčka však na tomto mieste zrejme nespočinie... O jej posmrtných plánoch sa dozviete TU!