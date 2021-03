Nemiestny ŽARTÍK na adresu stand-up komičky: VIDEO Rytmus sa vyjadril… Takto kauzu vidí on!

BRATISLAVA - Už niekoľko dní médiá zapĺňa štvrtková relácia verejnoprávnej RTVS, v ktorej vystúpila bývalá tenistka Dominika Cibulková (31). Verejne sa tam do nej pustila komička Simona Salátová, čo si vyslúžilo reakciu od rapera Patrika Rytmusa Vrbovského (44). Na základe jej slov si z plavovlásky nemiestne vystrelil. A vyvolal tým obrovskú vlnu kritiky. Teraz sa ku kauze vyjadril aj on!

K štvrtkovému vydaniu relácie Silná zostava sa už vyjadril azda každý. Niekto sa upriamil na vystupovanie bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej, niekto si zobral na paškál jej oponentku, stand-up komičku Simonu Salátovú. K tejto skupine ľudí sa v uplynulých dňoch pridal aj raper Patrik Rytmus Vrbovský a svoj názor na jej slová vyjadril pomerne svojsky.

Hudobníka zjavne vytočila plavovláskina otázka položená Dominike Cibulkovej, či rovnako ako teraz - v čase lockdownu - keď zverejňovala fotky z luxusnej dovolenky, by sa v čase hladomoru chválila fotkami večere. A tak na svojom Instagrame zverejnil príbeh s fotkou, na ktorej pomocou aplikácie pridal Salátovej kilá. „Ľudkovia, buďme spolupatriční. Načo si kupovať jedny veľké šaty, keď z nich môžeš ušiť šaty pre 20 bezdomovcov,“ napísal Rytmus k záberu.

Rytmus upravil fotku Simony Salátovej z relácie Silná zostava a zverejnil ju na svojom Instagrame. Zdroj: Instagram P.R.V.

To sa samozrejme stretlo u jeho sledovateľov s kritickými ohlasmi. Dokonca aj jeho manželka Jasmina Alagič Vrbovská označila tento vtip za dno - okrem toho, že tým dnom pomenovala aj správanie Salátovej v spomínanej šou. Bolo teda len otázkou času, kedy sa k celej kauze vyjadrí aj jej strojca, teda autor upravenej fotky a kontroverzného popisu - Patrik Rytmus Vrbovský. A je to tu!

VIDEO: Vyjadrenie Patrika Rytmusa Vrbovského k žartu o Simone Salátovej

„Priatelia, prajem vám pekný deň. Dovoľte mi, aby som sa vyjadril k pseudokauze, ktorá sa momentálne rieši, respektíve ku komičke Simone,“ uviedol hudobník. Prízvukoval, že ľudí miluje a miluje ich zabávať. No naopak ho extrémne irituje, ak sa niekto dáva do pozície morálnej autority, z ktorej cítiť zákernosť. „Ktorá ironicky odfukuje, smeje sa a gúľa očami do kamery a snaží sa cielene verejne zlynčovať alebo zahnať do kúta človeka, ktorý prišiel v mieri porozprávať, že bol legálne na dovolenke,“ myslí si Rytmus.

„Ja keď vidím takéto prízemné zamindrákované správanie v relácii, ktorá sa tvári, že je intelektuálna, tak nemusíš mi dvakrát hovoriť, aby som zareagoval mojím humorom takéhoto levelu, aký predviedla Simona, pretože prízemný humor mám rád. Takých 20 rokov verejne,“ prízvukuje raper. „A teraz ma zaujíma zásadná vec, na ktorú nemám vysvetlenie alebo teda mám vysvetlenie a neviem, či to mám brať ako farizejstvo, pretože ty ako komička vieš, čo sú meme obrázky,“ pokračuje Rytmus.

„Ty ako komička, ktorá sa stretáva s partiou komikov, kde používate humor, kde sú nadávky, kde normálne urážate ľudí na hranici dôstojnosti - proste tvrdý humor, ktorý je, by som povedal, tiež prízemný, tak zrazu meme obrázok, kde aj ja mám tlstú hlavu a aj ty si tlstá, ideme porovnávať s realitou. V živote som nevidel, aby niekto porovnával meme obrázok s realitou. Chápem, keď sa jedná o Rytmusa, tak áno. Takže na jednej strane tvrdý humor v stand-upoch, keď vám to vyhovuje, samozrejme, lebo ľudia platia, že áno. Ale na druhej strane, keď sa to použije na vás, tak je zle,“ dodal raper. Celé jeho vyjadrenie si môžete pozrieť vo videu vyššie!