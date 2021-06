VOJNA v šoubiznise: Ostrihoňová zosmiešnila influencerku a... Má strach z Plačkovej?!

Veronika Cifrová Ostrihoňová sa snaží Slovensku dokázať, že je nielen Sajfovou manželkou. Skvelou príležitosťou pre ňu rozhodne bola ponuka z RTVS, kde dostala vlastnú reláciu Silná zostava. V nej spolu so stand-up komičkou Simonou Salátovou riešia rôzne témy v diskusii s vybranými hosťami.

Minulý týždeň boli na pretrase kráľovné slovenského internetu. Za diskusný stôl si sadli Zuzka Vačková a Petra Bene.

Ako aktuálne vyšlo najavo, pôvodne sa mala diskusie zúčastniť aj Martina Horňáková, známa ako Moma. Tá patrí medzi prvých slovenských youtuberov a na Instagrame má viac ako 600-tisíc followerov. Pre porovnanie – Zuzka Vačková ich má 101-tisíc, Petra Bene 233-tisíc.

Moma v týchto dňoch natočila nový vlog, v ktorom prezradila, že krátko pred nakrúcaním Silnej zostavy svoju účasť zrušila. A vysvetlila aj dôvod svojho konania.

VIDEO: Moma vo svojom blogu prehovorila o svojom konflikte s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou (vyjadrenie nájdete v čase 3:30).

„Dostala som pozvanie, aby som išla hovoriť o influencerstve ako práci. Všetko sme si pripravili, ale dnes ráno sa zobudím a keď som uvidela, čo si Veronika Ostrihoňová dala na stories... Ísť do diskusnej relácie dva dni po tom, ako hlavná aktérka zverejní stories, kde vlastne zosmiešňuje povolanie, o ktorom sa má diskutovať, či Be Real, čo je vlastne moja značka, neviem si predstaviť, že by som tam mala ísť. Hlavne po tom, keď viem, aký je ich pohľad. Nechcem byť toho súčasťou,” poznamenala Moma, ktorá sa v minulosti vyjadrovala kriticky aj k tomu, akým spôsobom Veronika a Simona komunikovali s Dominikou Cibulkovou.

Moma nezabudla tiež poznamenať, že Ostrihoňovej manžel Sajfa volal jej bývalému frajerovi - youtuberovi známemu ako Expolited, aby Mome dohovoril.

Príspevky Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej sa Momy nepekne dotkli. Vnímala ich ako výsmech. Zdroj: Instagram

Netrvalo dlho a pod spomínaným vlogom sa začali hromadiť kritické reakcie smerom k Ostrihoňovej. „To bolo od nej maximálne neprofesionálne. Ukázala si, že si oveľa lepší a inteligentnejší človek ako Ostrihoňová. Klobúk dole!” znejú vybrané z reakcií. „Úplne ťa chápem, že si to odvolala. Po tom, čo predviedli s Cibulkovou, dá sa predpokladať, akým smerom by sa diskusia uberala teraz,” pridala reakciu jedna zo sledovateliek úspešnej youtuberky.

V súvislosti s týmto konfliktom sme oslovili aj verejnoprávnu televíziu. „Tvorivý tím relácie Silná zostava pozval ako hostku aj influencerku Martinu Horňákovú, ktorá však nakoniec svoju účasť v programe odvolala. Hostkami tejto relácie boli herečka a influencerka Zuzana Vačková, pedagogička z Katedry žurnalistiky FF UK Marcela Rebrová a namiesto Martiny Horňákovej bola súčasťou relácie influencerka Petra Bene. Komunikácia medzi tvorivým tímom a pozvanými hosťami je bežnou súčasťou procesu prípravy relácie a RTVS považuje takúto komunikáciu za internú záležitosť,” uviedla hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

Zaujímalo nás tiež, či bola do diskusie pozvaná aj Zuzana Plačková, ktorá s viac ako 740-tisíc followermi medzi kráľovné slovenského internetu rozhodne patrí. Odpovede sme sa nedočkali. Niektorí diváci však v tom majú jasno. „Zľakli sa. Zuza by im v tej diskusii tak naložila, že by nemali slov. Preto si ju tam nezavolali. Trápne,” zhodli sa niektorí z divákov. Vy si tiež myslíte, že Plačková mala byť súčasťou tejto diskusie?