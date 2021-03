Hulvátsky ŽARTÍK Rytmusa: Pustil sa do stand-up komičky, Jasmina reagovala… Je to dno!

Jasmina Alagič Vrbovská sa vyjadrila k situácii okolo Simony Salátovej a svojho manžela.

BRATISLAVA - Už niekoľko dní verejnosť rieši reláciu verejnoprávnej RTVS, v ktorej vystúpila bývalá tenistka Dominika Cibulková (31). Drsne si ju tam podala stand-up komička Simona Salátová. No a tej sa to za športovkyňu rozhodol vrátiť raper Patrik Rytmus Vrbovský (44). Zvolil na to však pomerne nevhodný žartík. Jeho manželka Jasmina Alagič (31) sa vyjadrila: "Je to dno!"