Nechutné odhalenie! Štaidlovi v minulosti preplo: Bartošovú nútil k samovražde!

VIDEO: Pripomeňte si Ivetu Bartošovú

Ešte počas svojho života to vraj novinárom prezradila samotná speváčka Iveta Bartošová. No a tento šokujúci príbeh sa teraz objavil v knihe s názvom Třetí král z edície denníka Blesk.cz. Všetko sa to malo stať ešte v roku 1994, potom, čo sa Iveta vrátila z nedobrovoľného väzenia v byte jej únoscu Romana Třísku.

Ten ju držal u seba a vraj ju, podľa slov speváčky, aj znásilňoval. On to však rázne popieral s tým, že všetko bolo z jej strany na dobrovoľnej báze. V tom čase Iveta žila vo vzťahu s Ladislavom Štaidlom... A prípadu sa v médiách venovala veľká publicita, čo hudobníka ponižovalo. A potom to prišlo.

Keď sa Bartošová vrátila domov, nebol v pohode. „V ten deň, čo som sa vrátila domov, bol Láďa nepríjemný a stále na mňa kričal,“ vyjadrila sa kedysi podľa knihy Třetí král speváčka. No a následne ju mal skladateľ nútiť k samovražde. Chcel si podrezať žily a ju vraj navádzal tiež.

„Napustil vaňu, vzal žiletky a povedal, že nám teraz nezostáva nič iné, ako sa zabiť. A doslova povedal: 'Prvá sa podrežeš ty a hneď potom to urobím ja'. Proste mi vysvetlil, že situácia je strašne vážna, že ja som to vlastne pos*ala a že nám nezostáva nič iné, ako sa zabiť,“ opísala situáciu Bartošová.

Pikantné odhalenie zo spálne: Pomsta Bartošovej za Štaidlovu neveru... Podviedla ho so slávnym kolegom!

A blondínka skutočne do tej vane vliezla... Aj on. No keď už mali použiť žiletku, rozhodla sa z nej odísť a vzápätí to urobil aj Štaidl. A po tejto nepríjemnej udalosti vraj už nič nebolo také, ako predtým. „Odvtedy ale ku mne začal byť Láďa veľmi agresívny a stále to gradovalo. Vyčítal mi Třísku, kedykoľvek sa mu to hodilo,“ priznala Bartošová.

Ďalšie temné tajomstvo zosnulého Štaidla: Najprv neplnoleté milenky a... Bartošovú prinútil ísť na potrat!

„Povedala som mu, že sme síce s Třískom mali sex, ale pamätám si len útržky,“ tvrdila mu Iveta, ktorá zároveň priznala, že so Štaidlom jej to odvtedy neklapalo ani po sexuálnej stránke. No keďže túžila po dieťati, prekonala sa a na Floride ho zviedla. „Povedala som si, že náš vzťah zachráni už asi len naše spoločné dieťa,“ priznala v minulosti známa Češka.