Pikantné odhalenie zo spálne: Pomsta Bartošovej (†48) za Štaidlovu (†75) neveru... Podviedla ho so slávnym kolegom!

PRAHA - V uplynulých týždňoch unikli na svetlo sveta viaceré pikantné informácie zo súkromia Ladislava Štaidla (†75) a Ivety Bartošovej (†48). O ženách, s ktorými hudobník svoju vtedajšiu partnerku podvádzal, sa vie. No málokto tuší, že speváčka mu tento podraz vrátila. A rovno so slávnym hereckým kolegom!

Informácie sa nachádzajú v novej knihe českého Blesku s názvom Třetí král. No a v nej sa čitateľ dozvie aj poriadne pikantné detaily z intímneho života Ivety Bartošovej a Ladislava Štaidla. O jeho aférkach počas vzťahu so známou českou speváčkou sa vie. No nielen on mal podvádzať... Pred smrťou sa totiž k nevere priznala aj Iveta.

Malo sa to stať počas natáčania filmu Svatby upírů, kde sa až príliš zblížila s kolegom Rudolfom Hrušínským najmladším. A netajila sa ani tým, že išlo vlastne o pomstu. „Láďa mal počas vzťahu so mnou aj iné ženy. Deptalo ma to a románik s Rudlom bola moja odpoveď,“ povedala na rovinu speváčka. V jej prípade však zostalo len pri jednom úlete.

„Rudla mi dokonca na dvere mojej izby v hoteli, kde sme natáčali, napísal rúžom: Milujem ťa. Potom sa ale nič také nezopakovalo. Bol to rozumný chalan a tiež vedez, že to nemá zmysel a že to bol len taký úlet,“ zaspomínala si v minulosti speváčka s tým, že sa pred svojím partnerom všetko snažila ututlať. No nepodarilo sa!

„Proste to zo mňa dostal,“ priznala Iveta, ktorú vraj Štaidl v ten moment vyhodil z bytu. Celú noc sa potom mala len v teplákoch potulovať po vonku. No ráno, keď sa vrátila domov, hudobník sa už tváril, že sa nič nestalo a dvojica ešte nejaký čas pokračovala vo vzťahu.