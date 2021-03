Ďalšie temné tajomstvo zosnulého Štaidla (†75): Najprv neplnoleté milenky a... Bartošovú prinútil ísť na potrat!

Po jeho smrti sa začali na povrch dostávať tajomstvá z jeho minulosti, ktoré mnohých šokovali. Medzi prvými sa začalo hovoriť o identitách jeho mileniek zo šoubiznisu. V čase, kedy mal s nimi Štaidl pomer, vraj niektoré ešte ani neboli plnoleté. V mladom veku sa s ním okrem iných dala dokopy aj zosnulá Iveta Bartošová, matka jeho syna Artura.

Ako sa však ukázalo, ich spoločný syn nebol prvým dieťaťom, ktoré malo prísť na svet. Iveta vraj bola tehotná ešte predtým, no Štaild ju mal prinútiť k tomu, aby išla na potrat. Speváčka údajne otehotnela v nemeckom hoteli Ritz. „Odišli sme na dva dni a bolo to krásne. Večer tam zarezervoval bazén - celý len pre nás a k tomu objednal šampanské. Otehotnenie sa podarilo hneď počas tých dvoch dní, čo sme tam boli, " uviedla zosnulá speváčka, pričom táto časť jej dávnej spovede aktuálne vyšla v novej knihe Blesku, ktorá nesie názov Tretí kráľ Ladislav Štaidl.

Lenže Ivetine šťastie sa zrazu premenilo na peklo. Štaidl si to s dieťaťom vraj rozmyslel a Ivetu prinútil, aby išla na potrat. „Vzápätí nato ale na mňa začal naliehať a hovoril, že si to dieťa musím nechať vziať. Pripomínala som mu, že sme to predsa chceli obaja. Zrejme sa zľakol. Bola som vtedy už vo štvrtom mesiaci a z tých jeho rečí som bola tak vyčerpaná, že som sa nakoniec doplazila do pôrodnice a nechala si to dieťa vziať u pána docenta Bendla, " tvrdila Bartošová.

Speváčka vraj mala po interupcii obrovské problémy. Krvácala a následne musela absolvovať ďalšiu operáciu. Vtedy jej spomínaný lekár oznámil, že dieťa mať už nikdy nebude. „Povedal mi:, Pani Bartošová, teraz musíte byť veľmi statočná, ale musím vám niečo povedať. Už nikdy nebudete mať deti. ' Aj napriek tomu, čo mi povedali v tej nemocnici, si potom Láďa pri milovaní stále dával pozor, " znie v Ivetino svedectve.

O to neuveriteľnejšie pôsobí informácia, že napriek varovaniam lekára ,sa Štaidl staral o to, aby Bartošová naozaj nepočala. Pod palcom mal dokonca aj jej menštruačný cyklus. „Jednoducho mi odpočítaval plodné a neplodné dni. Lenže ja som verila, že sa stanem raz matkou, a raz som na Floride Láďu oblafla. Za deväť mesiacov sa narodil Artur, "dodala dnes už zosnulá Iveta, ktorej sa napokon predsa len pošťastilo a dostala od života ten najkrajší dar- stala sa matkou.