Trapas v markizáckej Svadbe: Najprv ho nechala čakať pred oltárom a potom... Výbuch smiechu kvôli jeho menu!

Na usmievavú krásku, ktorá sa na televíznu svadbu tešila, zrazu zrejme doľahol poriadny stres. V sále už ohlásili jej príchod, spoza dverí znel burácajúci potlesk, no Veroniky stále nikde. A nervózny začal byť aj jej nastávajúci. „Stál som tam pred všetkými tými ľuďmi... Ona zrazu nikde.. A čakal som 5-10 minút, možno viac Tak to bol vážne zlý pocit," vysvetľoval ženích.

Jeho budúca polovička sa však predsa len odhodlala. A keď vošla, Adam z nej nemohol spustiť oči. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že ho absolútne očarila. Ibaže keď prišlo k vzájomnému predstavovaniu sa, Veronika zrazu spustila nekontrolovateľný výbuch smiechu. Keď jej ženích prezradil svoje krstné meno, nechcela mu veriť a pýtala sa, či to povedal schválne.

Na Veroniku doľahla nervozita Zdroj: TV Markíza

Vzápätí sa znova rozosmiala a zaskočený športovec úplne nechápal. „Keď mi povedal, že sa volá Adam, tak som myslela, že sa pocikám od smiechu," S kamarátkami si totiž ešte počas rozlúčky so slobodou robilli srandu, že jej manželom bude Adam, pretože reč padla na niekdajšiu populárnu SOS reláciu, kde Peťa Polnišová ospevovala "vlčáka Adama".

Veronika si myslela, že Adam o svojom krstnom mene žartuje Zdroj: TV Markíza

Pred oltárom však napokon všetko dobre dopadlo Zdroj: TV Markíza

A pred oltárom ju skutočne čakal Adam. Po prvotných "trampotách" však začalo všetko vyzerať ako vystrihnuté z časopisu. Párik to k sebe začalo priam magneticky ťahať a čo sa pusieniek týka, nepadla iba tá prvá - mladomanželská. Adam s Veronikou sa od seba ledva odlepili a keď odišli do súkromia, zvrhlo sa to na poriadne horúcu bozkávačku! Viac uvidíte vo videu vyššie!