Kvôli rakovine si myslela, že nikdy nebude mať dieťa: Stal sa zázrak… SuperStaristka porodila!

PRAHA - Veronika Stýblová (26) sa do povedomia širokej verejnosti dostala v roku 2013, keď hviezdila v markizáckej SuperStar. Takto pred rokom sa fanúšikom zverila, že má za sebou náročné obdobie, hrozila jej rakovina krčka maternice, kvôli ktorej podstúpila aj operáciu. Jej obavy z toho, že nikdy nebude mať dieťa, tak boli opodstatnené. No stal sa zázrak - speváčka porodila!

Pred vyše rokom prezradila Veronika Stýblová, že má náročné obdobie a zasiahla ju osudová rana z nebies. Viac však povedať nechcela. Medzitým sa hlásila na sociálnej sieti z nemocnice po prebratí z narkózy. No a takto pred rokom konečne priznala farbu a vysvetlila, čo bolo vo veci. Speváčke totiž hrozila rakovina.

„Už nejaký rok som sa liečila s problémami spojenými s krčkom maternice. Veľakrát mi boli odobraté poškodené časti, vyskúšala som, čo sa dalo, ale tentokrát sa to vrátilo v drsnej podobe,“ priznala vtedy na Instagrame mladá Češka a vyjadrila opodstatnené obavy, či vôbec niekedy bude mať deti: „Pevne verím, že do budúcna budeme mať s manželom bábätko, aj keď to možno nebude také jednoduché.“

O to väčším zázrakom by sa dalo nazvať to, že len pár mesiacov po hrozbe rakoviny a operácii gynekologických problémov sa speváčka tešila z tehotenstva. „Stála som na hranici pred rakovinou krčka maternice a bola zmierená s tým, že nikdy nebudem maminka... Život mi dal ale druhú šancu. Povedali sme si "ideme do toho". Podarilo sa... Budeme maminka a ocko,“ pochválila sa v septembri.

No a v týchto chvíľach sa mladá Češka už teší zo svojho vytúženého bábätka. Dnes skoro ráno sa totiž stala mamou. „Sebastian Slatinský = najväčšia láska na svete! Narodil som sa dnes 5. 2. 2021 (na termín) o 5:31 ráno. Mám 3920 g, takže som poriadny kus chlapa a nie žiadne vořezávátko. A maminku som dlho netrápil, bol to fakt fofr. Obaja sme v poriadku a tato je na nás vraj veľmi pyšný,“ zverejnila Veronika.

A nezabudla sa poďakovať nielen svojmu manželovi za podporu, ale ani sestričkám a pani doktorke za starostlivosť. Čerstvým rodičom gratulujeme!