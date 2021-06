Markizácka superstaristka po rokoch: To je zmena... Z nuliek rovno štvorky!

PRAHA - Osem rokov je dosť dlhý čas na to, aby sa niekto zmenil. Aj Veronika Stýblová zo SuperStar, ktorá sa vysielala v roku 2013, odvtedy zmenila vizáž a zhodila prebytočné kilogramy. Potom otehotnela, a tak teraz rieši svoju postavu po pôrode. Pomaly chudne, ale... V oblasti pŕs si poriadne prilepšila!

Od čias SuperStar sa toho vo Veronikinom živote dosť zmenilo. Stala sa speváčkou kapely Verona, vydala sa a porodila synčeka.

Menil sa aj jej výzor. Z blondínky je aktuálne brunetka s nádychom červenej farby vo vlasoch a menila sa aj jej hmotnosť. Najprv sa zbavila prebytočných kíl a potom nejaké opäť nabrala ako tehotná. Po pôrode ale nič nehrotila a dopriala si čas, aby sa pomaly tukových vankúšikov zbavila.

Už ubehli viac ako tri mesiace odo dňa, kedy porodila syna Sebastiana a speváčka sa rozhodla zbilancovať, ako na tom aktuálne je so svojou postavou. „Zboku by to ušlo,” zhodnotila Veronika.

Potom fanúšikom na sieti Instagram dopriala aj pohľad spredu. „Madla lásky, zadok a nohy zostali... ale časom sa to zmákne. A z nuliek štvorky,” okomentovala sa brunetka, ktorá počas tehotenstva pribrala 22 kilogramov.

