Ťažké chvíle markizáckej superstaristky: Trápila sa vyše roka, musela pod nôž... Hrozba rakoviny!

Veroniku Stýblovú si môžu diváci pamätať ešte zo speváckej šou Superstar. Odvtedy pretieklo riekami veľa vody a sympatická dievčina vyrástla, schudla a je z nej vydatá pani. Svojich fanúšikov teší melodickým hlasom a sem-tam sa s nimi podelí aj o čo-to zo svojho súkromia.

Koncom februára napísala speváčka záhadný odkaz k fotografii na sociálnej sieti „Nikdy by mi nenapadlo, že jedného dňa príde veľká, osudová rana z nebies, ktorá zničí všetko to, v čo človek veril. Nikdy som si nemyslela, že by to mohlo postretnúť práve mňa,“ napísala a mnohí si ihneď mysleli, či jej nestroskotalo manželstvo.

To však Veronika vylúčila s tým, že práve manžel je jej najväčšou oporou. Neskôr pridala na Instagram príbehy, v ktorých leží v nemocnici a je po narkóze. „Už som sa prebudila po narkóze. Hlásim, že to bolí, ale som tu s vami,“ prekvapila všetkých svojím pobytom na lôžku. Z toho bolo nad slnko jasnejšie, že Veronika podstúpila operáciu, no stále držala akéhosi bobríka mlčanlivosti. Až doteraz.

Veronika Stýblová koncom februára vydesila svojich fanúšikov. Zdroj: Instagram V.S.

Na sociálnu sieť pridala čiernobielu fotografiu a v popise sa vyjadrila k aktuálnej situácii, ktorá vládne nielen u nás, ale aj v Českej republike, kde žije. Rovnako ako tu, aj u nich mnohí umelci nevystupujú pre nariadené opatrenia. Napokon sa rozhodla prezradiť aj to, čo ju priviedlo na nemocničné lôžko. „Myslím, že vám s pokojným srdcom môžem povedať, o čo ide, pretože si myslím, že sa nie je za čo hanbiť! Už nejaký rok som sa liečila s problémami spojenými s krčkom maternice. Veľakrát mi boli odobrané poškodené časti, vyskúšala som, čo sa dalo, ale tentokrát sa to vrátilo v drsnej podobe,“ prezradila sympatická Češka.

Ako ďalej tvrdí, kvôli genetickej mutácii u nej došlo ťažkej dysplázii krčka a museli jej ho takmer celý odobrať, aby z toho nevznikla napokon rakovina. „Pevne verím, že do budúcna budeme mať s manželom bábätko, aj keď to možno nebude také jednoduché. Ďakujem za podporu a prajem si len to, aby sme tieto zlé časy všetci zvládli,“ napísala Veronika, ktorá je už v pohodlí svojho domova.

Veronika Stýblová vyšla s pravdou von a prezradila fanúšikom, prečo bola v nemocnici. Zdroj: Instagram V.S.

Čo je dysplázia krčka maternice?

Dysplázia predstavuje abnormálne bunky krčka maternice v jeho výstelke, ktoré zmenili svoj vzhľad. Poznáme pritom tri stupne – ľahká, stredná a ťažká cervikálna intraepitelová neoplázia, pričom termín neoplázia predstavuje abnormálny rast buniek. Intraepitelová znamená, že ide o vrstvu buniek, ktoré tvoria povrch krčka maternice. O čím vyšší stupeň ide, tým väčšie je riziko vzniku rakoviny krčka maternice. Vznik takejto rakoviny z abnormálnych zmien buniek krčka trvá obvykle niekoľko rokov, avšak sú aj prípady, kedy sa objaví už v priebehu roka. Dyspláziu môže spôsobiť napríklad infekcia či zápal, ale i niektoré typy ľudského papilloma vírusu (HPV). (zdroj: alphamedical.sk)