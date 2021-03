Markizácka SuperStar prekvapuje: Synček sa narodil s vadou... FOTO dala na internet!

Veronika Stýblová, ktorá sa do povedomia Slovákov vryla účinkovaním v šou Česko Slovensko má talent, či SuperStar, alebo ako speváčka formácie Verona, si nedávno splnila sen o rodine. Spoločne s manželom Antoniom sa už pár dní radujú zo synčeka, ktorému dali meno Sebastian.

Speváčka priznala, že chlapček sa narodil v stanovený termín a pôrod prebehol pomerne hladko. „Bolo to niečo neskutočné. Rada na to myslím. Na konci totiž prišla tá najlepšia odmena,” povedala na margo veľkej chvíle Veronika. Tá sa prostredníctvom sociálnej siete Instagram delí s fanúšikmi o svoje dojmy, pocity, či synčekove fotky.

Veronika Stýblová má doma takýto poklad. Zdroj: Instagram

Speváčka dokonca nemala problém priznať, že Sebastian sa narodil s menšou vadou. Na rukách i nohách má totiž zrastené po dva pršteky. „Nedokonalosť a predsa je dokonalý. Ako hovorím, je to naša rybka so všetkým, čo k tomu patrí,” poznamenala Veronika, ktorá narážala na to, že sa chlapček narodil v znamení Ryby.

Veronika si je zrejme aj po rozhovoroch s lekármi vedomá, že nejde o žiadnu tragédiu. Pršteky sa totiž časom za pomoci plastickej chirurgie oddelia.

Veronika Stýblová priznala, že jej synček sa narodil s menšou vadou. Zdroj: Instagram

