Hrozné chvíle markizáckej superstaristky: So synom (1) v nemocnici... Lekári prehliadli ZÁVAŽNÝ PROBLÉM!

Veronika Stýblová porodila minulý rok v marci, jej synček má tak len niečo vyše roka. A už má za sebou prvú zlomeninu!

Minulý týždeň totiž spadol z hojdačky. Veronika bola pri ňom, držala ho za ruku, no aj tak sa stalo, že sa náhle prevážil a spadol. Speváčka odhadla výšku pádu na 1,5 metra. „Okamžite som sa o neho postarala, prehliadla ho, upokojila a potom vyrazila smer nemocnica,” uviedla na sieti Instagram s tým, že je veľmi naštvaná.

Lekárka v benešovskej nemocnici totiž skonštatovala, že chlapček má len odreniny a röntgenové snímky nebudú potrebné. Sebastian mal pritom úraz hlavy, spadol na rameno a stopy po páde nieslo aj ucho a tvár. Veronika ho preto radšej neustále kontrolovala, aj v noci. „V posledných dňoch sa mi proste nezdal... neustále hovoril mami, au a ukazoval na rameno. Pomaličky som sa snažila oblasť ramienka a kľúčnej kosti prehmatať, vždy začal dosť plakať a hovoriť au. Objavila som opuchlinu a nezdalo sa mi to,” prezradila vystrašená mama.

A tak sa vybrala do pražskej nemocnice. „Pán doktor, keď ho videl a prehliadol, hneď hovoril, že sa mu tá kľúčna kosť veľmi nezdá. Bol naštvaný, prečo v nemocnici, kde sme boli predtým, neurobili RTG. Bolo mi vysvetlené, že pri takýchto malých deťoch pri páde z takej výšky sa musí robiť aj RTG chrbtice,” uviedla speváčka.

Sebastian teda absolvoval snímkovanie a ukázalo sa, že naozaj má zlomeninu kľúčnej kosti. „Bola som strašne smutná, pretože mi ho bolo ľúto, že ho to chudáčika muselo bolieť a ja som žila v domnienke, že to nič nie je, pretože mi to tak povedali v inej nemocnici. A tiež som bola pekne nasratá, pretože to zanedbali,” zverila sa úprimne. Zostáva už len veriť, že sa jej synčekovi kosť pekne zrastie a nebude mu viac robiť problémy.