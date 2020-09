Najprv hrozba rakoviny a potom... Markizácka superstaristka je tehotná!

PRAHA - Bývalá superstaristka už nejaký ten piatok pôsobí v kapele Verona. No čoskoro budú musieť za ňu hľadať náhradu. Po náročnom gynekologickom zákroku mala síce Veronika Stýblová (26) obavy, či sa jej podarí otehotnieť, no ako najnovšie priznala, bábätko je už na ceste.

„Nikdy by mi nenapadlo, že jedného dňa príde veľká, osudová rana z nebies, ktorá zničí všetko to, v čo človek veril. Nikdy som si nemyslela, že by to mohlo postretnúť práve mňa,“ napísala koncom februára na Instagram Veronika Stýblová a nikto netušil, čo sa vlastne stalo.

Zdroj: Instagram

Neskôr speváčka veci ozrejmila s tým, že už približne rok podstupovala liečbu pre problémy spojené s krčkom maternice. A ťažkosti sa tento rok vystupňovali do takej miery, že čelila hrozbe rakoviny. „Pevne verím, že do budúcna budeme mať s manželom bábätko, aj keď to možno nebude také jednoduché,” uviedla po operácii.

Nakoniec sa jej však podarilo otehotnieť. Radostnú správu si však dlhší čas nechávala pre seba a verejne sa ňou nechválila. „Stála som na hranici pred rakovinou krčka maternice a bola zmierená s tým, že nikdy nebudem maminka... Život mi dal ale druhú šancu. Povedali sme si "ideme do toho". Podarilo sa... Budeme maminka a ocko,” oznámila dnes Veronika s tým, že už je v polovici tehotenstva a verí, že všetko bude tak v poriadku, ako bolo doteraz.