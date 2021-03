Juraškova moderátorská kolegyňa v epicentre zemetrasenia: Plač a obrovský strach... Myslela si, že začala vojna!

Grécko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3: Našťastie nehlásia žiadne obete

Moderátorka a Česká Miss 2011 Jitka Nováčková žije v Grécku so svojím partnerom futbalistom Timom Sparvom a trojtýždňovou dcérkou Leou. Hoci doposiaľ sa im na juhu Európy žilo perfektne, dnes ráno sa rodinka zobudila do hotovej apokalypsy. Krajinu totiž zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,2.

VIDEO: Jitka Nováčková prežila v Grécku silné zemetrasenie

Česká modelka neskôr zverejnila na sociálnej sieti Instagram video, na ktorom plače, no uisťuje svojich fanúšikov, že je s rodinkou v poriadku. No z pochopiteľných dôvodoch sa veľmi zľakla a stále sa bojí. Zemetrasenie totiž podľa predpovedí nepovedalo ešte svoje posledné slovo.

„Prosím vás, sme v poriadku, vybehli sme von a musíme byť teraz vonku, pretože 30 kilometrov odtiaľto bolo zemetrasenie a u nás to zvalilo skrine a zrazu sme nevedeli, čo sa deje. Strašné zemetrasenie to bolo. Ja som nevedela, či umrieme, či tá budova spadne, či nás bombardujú alebo čo sa deje,“ hovorí na videu uplakaná Jitka.

Jitka Nováčková na videu plače. Neskrýva obrovský strach. Zdroj: Instagram J.N.

Rodinka sa z bytu rýchlo presunula na námestie, pretože z bezpečnostných dôvodov sa pri zemetraseniach neodporúča byť v dome. Blondínka na Instagram zverejnila aj zábery z chvíľ tesne po zemetrasení. Na videu vidno rozhúpané svietidlá, aj popadané skrine.

„Nikdy som sa tak nebála o svoj život, nie to ešte o Lein a Timov. Keď zahlásili, že sa budú asi ďalšie otrasy opakovať... Budovy sú staré, mala som strach, aby na nás nespadla strecha. Sme na najvyššom 6. poschodí,“ opísala osudné chvíle Nováčková, ktorá niekoľko hodín strávila so svojou rodinkou a ďalšími stovkami Grékov na ulici. „Ja som si naozaj myslela, že sme vo vojne a že je náš koniec, pretože to bolo neuveriteľné.“