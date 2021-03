Slávne Češky zúria: Ich prsia sú na Instagrame!

PRAHA - Negatívne reakcie ich hnevajú! Viaceré mamičky českého šoubiznisu sa v týchto dňoch rozhodli zverejniť na sociálnej sieti Instagram momentku, na ktorej dojčia svoje ratolesti. Chceli takýmto spôsobom dať najavo, že hoci ide o pomerne intímnu chvíľku, nie je to nič, za čo by sa mali hanbiť a byť kritizované.

Česká modelka Jitka Nováčková, ktorá sa do povedomia Slovákov dostala aj ako moderátorka speváckej šou SuperStar, sa nedávno stala mamičkou. Starostlivosť o dcérku Leah si naplno užíva a o momentky zo života matky sa delí aj so svojimi followermi.

Nedávno ju pobavilo, že jej dcérka si počas dojčenia uložila pršteky na ruke tak, akoby ukazovala vztýčený prostredník. Popri reakciách pobavených fanúšikov sa však objavili aj drsné komentáre. V nich ľudia blondínku kritizovali za to, že na sociálnej sieti zverejňuje tieto zábery, lebo chce pretŕčať svoje prsia a nevie inak zaujať.

VIDEO: Jitka Nováčková takto zareagovala na kritiku a negatívne komentáre od jej followerov.

Svoju kamarátku sa rozhodli podporiť aj iné prominentné mamičky českého šoubiznisu. Napríklad moderátorka Zorka Hejdová, ktorá je ešte v radostnom očakávaní, či manželka moderátora Libora Boučka - Gabriela, tvár spravodajstva na Prime - Sandra Pospíšilová, fitnesska Klára Medková a speváčka Monika Bagárová.

„Prečo sa niektorí ľudia pohoršujú nad fotkou pri dojčení, alebo keď niektorá mamička dojčí na verejnosti? Odhalené zadky a prsia, ktoré vidíte hneď, keď ráno prídete na Instagram, to je ok? Nikomu to nevadí? Dojčenie vnímam ako krásne prepojenie mňa a mojej Ruminky. Nehanbím sa za to,” pridala svoj názor Bagárová.

Monika Bagárová zverejnila fotku, na ktorej dojčí svoju 10-mesačnú dcérku Ruminku. Zdroj: Instagram