Slovenská herečka má nového chlapa: Kuriózny začiatok vzťahu… Takto sa spoznali!

Žiadny bar, zoznamka, ani spoloční priatelia! Toto sú väčšinou miesta, kde človek môže natrafiť na svojho potenciálneho partnera. No láska niekedy čaká aj na oveľa nevšednejších miestach. Svoje by o tom aktuálne vedela hovoriť aj slovenská herečka Vlastina Svátková.

Tá sa len pred tromi mesiacmi rozviedla s manželom Jiřím Kounickým, no opäť je šťastná po boku nového muža. O tom, že je znovu zadaná, sme na Topkách informovali predvčerom. No zatiaľ čo plavovláska bola vo zverejňovaní svojho nového vzťahu zdržanlivá, jej partner sa popýšil už viacerými spoločnými fotkami.

Slovenská herečka 3 mesiace po rozvode: FOTO Nový muž a... Je o 7 rokov mladší!

A tak si zrejme Vlastina povedala, že už nie je viac dôvod niečo skrývať. Pre český Blesk totiž priznala, ako sa s o 7 rokov mladším Honzom zoznámila. „Zoznámili sme sa v záhradníctve, kde som vyberala rastliny na svoju novú záhradu. Začali sme sa spolu kamarátiť a riešiť veci okolo záhrady. A zrazu sme zistili, že sme si viac blízki,“ netajila Svátková.

Plavovláska tak po dlhom čase má priateľa z úplne inej brandže. „Je to môj veľmi blízky priateľ a je nám spolu pekne. Vôbec nespĺňa moje predstavy o mužoch a je úplne iný než tí, čo prešli mojím životom, ale to je na tom krásne. Je o 7 rokov mladší a nie je z brandže,“ priznala herečka, ktorá na spoločných záberoch žiari šťastím. A my jej prajeme, nech to tak zostane ideálne navždy!