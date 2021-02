Slovenská herečka 3 mesiace po rozvode: FOTO Nový muž a... Je o 7 rokov mladší!

O tom, že sa vo vzťahu Vlastiny Svátkovej a jej manžela skloňovalo slovo rozvod, sme na Topkách písali už v máji. No vtedy blondínka tento fakt ešte priznať nechcela. „Nie je to pravda,“ uviedla. Až v októbri vyšla s celou pravdou von. „Manžel sa rozhodol riešiť to rozvodom a ja to rešpektujem,“ priznala českému Blesku. Rozvod prebehol ešte v novembri.

Komplikovaný ROZVOD slovenskej herečky: Veľký škrt kvôli COVID-19... S ex musí žiť pod jednou strechou!

No známa Slovenka dlho sama nezostala. A niet divu, veď je to krásna žena... A dokonca sa jej podarilo uloviť mladšieho muža - konkrétne o 7 rokov. Novou láskou sa trojnásobná mamička nenápadne pochválila na sociálnej sieti Instagram. Tam totiž zverejnila video, ako pripravuje večeru, no a natáčal ju pri tom neznámy muž.

Po rozkliknutí jeho profilu je všetko jasné. Sympatický Honza má totiž na nástenke rovno niekoľko spoločných fotiek s Vlastinou, na ktorých ju bozkáva či pridáva veľavravné srdiečka. Zaujímavosťou je, že dvojica tvorí pár už minimálne dva mesiace - prvú spoločnú fotku, na ktorej si dávajú pusu, totiž Honza zverejnil deň pred Štedrým dňom. Zaľúbencom teda prajeme veľa lásky!