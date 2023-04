Uff, toto teda fakt nečakala: Slovenskú herečku DOSEKAL dron!

PRAHA - Technológie môžu byť naozaj nebezpečné. Presvedčila sa o tom aj herečka Vlastina Svátková. Keď sa jej partner rozhodol vyskúšať si nakrúcanie pomocou dronu, ani vo sne by jej nenapadlo, že skončí so zraneniami!

Slovenská herečka Vlastina Svátková už dlhodobo žije v Prahe. Po tom, čo jej stroskotalo ďalšie manželstvo, začala si hľadať dom snov. A ten si teraz užíva nielen so svojimi deťmi, ale aj priateľom Honzom – nový vzťah verejne priznala vo februári 2021.

Galéria fotiek (5) Herečka Vlastina Svátková s partnerom Janom Rybom

Zdroj: Ján Zemiar

Honza sa počas víkendu chystal na pracovnú cestu do Švédska, kde má natočiť nejaké zábery pomocou dronu. A tak sa rozhodol vyskúšať ho najprv doma. Urobil snímky z výšky a následne sa priblížil do zimnej záhrady, kde sedela jeho priateľka.

Nakoniec došlo aj na zábery pomerne zblízka. „Prvá fotka fajn, to som ešte modelka. A potom ma tým dronom celú dosekal, profík. Snáď to vo Švédsku chlapci prežijú,” posťažovala sa na sieti Instagram Vlastina.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram VS

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram VS

Partneri sa následne začali doťahovať, koho to vlastne bola chyba. On tvrdil, že práve ona neustále trvala, že chce ďalší a ďalší záber. „Hlavne, že si išiel najprv zachraňovať dron a nie mňa!!! To je vidieť, na čom ti záleží,” zaklincovala to herečka. No Honza jej nezostal nič dlžný. „Veď podľa tých nadávok som videl, že si v pohode,” odpovedal jej so smiechom.

Nuž, zranenia našťastie nie sú vážne a dvojica to už berie s humorom. Každopádne, dávajte si aj pri používaní dronu pozor, opatrnosti naozaj nikdy nie je dosť.