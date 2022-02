DRSNÝ ODKAZ slovenskej herečky: Takto naložila influencerom!

BRATISLAVA - Dokážete si to predstaviť? Vo viacerých médiách sa v uplynulých dňoch hovorilo o tom, že obľúbené sociálnej siete Facebook a Instagram by v Európe nemuseli byť v budúcnosti dostupné. Niektorí jedinci tieto správy prijali s nadšením. Medzi nimi aj herečka Vlastina Svátková. Tá si vo svojich vyjadreniach nekládla servítku pred ústa.

„Bez Facebooku by sa nám žilo veľmi dobre,” aj takéto slová zazneli z úst francúzskeho ministra financií Bruna Le Maire na spoločnej tlačovke s nemeckým ministrom hospodárstva Robertom Habeckom. Dvojica reagovala na hrozby spoločnosti Meta (ktorej patrí Facebook a Instagram), že spomínané siete vypne pre používateľov v Európe. Spoločnosť o tomto kroku uvažovala aj preto, lebo Európske regulačné orgány prikazujú internetovým firmám držať dáta užívateľov na našom kontinente.

Na správy o tom, že by sme v našich končinách žili bez spomínaných sociálnych sietí, reagovala aj herečka Vlastina Svátková. „Keď som si prečítala o tom, že Zuckerberg sa vyhráža zrušením Facebooku a Instagramu v Európe, prvé, čo mi napadlo, bolo - Konečne!” začala svoju úvahu krásna herečka. „Konečne sa napríklad deti nebudú nakrúcať, ako niekoho mlátia a zdieľať to na sieťach. Konečne anonymné zlo bude musieť čeliť konfrontácii tvárou v tvár, pokiaľ na to vôbec nájde odvahu. Konečne možno zistíme, že keď nie je čo zdieľať, tak nám patrí celý svet. Cez vlastnú autentickú skúsenosť, ktorú nám nikto neschváli, nepochváli, ani nevyhejtuje,” dodala.

Reakcie herečkiných priateľov a followerov boli rôzne. Mnohí však dali Vlastine za pravdu. „Súhlasím s vami. Ale ako si budú potom niektoré "celebrity" zarábať?” opýtala sa istá dáma, ktorá narážala na influencerov, pre ktorých sú sociálne siete skvelým zdrojom príjmu. „Začnú makať!” reagovala herečka, ktorá sa venuje tiež písaniu kníh a tvorí šperky.