Známa moderátorka po rozvode: VOJNA s exmanželom… Vybielil jej účty, zmenil kódy k domu!

Podľa vlastných slov si chcela Gabriela Koukalová uchovať v pamäti len tie krásne chvíle, ktoré s exmanželom zažila. No zistenia, ktoré sa k nej postupne dostávajú, jej to značne sťažujú. Dozvedela sa totiž, že jej bývalý sa počas celého ich vzťahu správal sebecky a vypočítavo si prevádzal peniaze z ich spoločného účtu na svoj súkromný.

„Postupom času som začala mať čím ďalej viac pochybností o odtoku mojich finančných prostriedkov na účty môjho exmanžela a tiež do našich investícií, z ktorých som už nikdy nevidela ani korunu. Najala som si preto firmu, ktorá v súčasnosti vykonáva kompletný audit. Jeho výsledkom sa nestačím čudovať,“ priznala pre český Blesk bývalá úspešná športovkyňa.

Gabriela Koukalová s exmanželom Petrom Koukalom. Zdroj: Instagram G.K.

Koukalová vyhrala niekoľko svetových šampionátov v biatlone, čím si zarobila aj nemalé peniaze. No keďže s Petrom nemali podpísanú predmanželskú zmluvu, nastal boj o majetok. Spoločne totiž vlastnia dve nehnuteľnosti. „Samozrejme by som si priala, aby bol majetok rozdelený spravodlivo - podľa toho, ako sa kto z nás o jeho nadobudnutie zaslúžil. Pokiaľ sa nedohodneme, rozhodnutie bude na súde,“ dodala Koukalová.

Jej bývalý si navyše krátko po rozvode mal kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť. Aj to podľa nej urobil vypočítavo - aby nespadala do spoločného vlastníctva manželov. Ona sama na tom finančne veľmi dobre nie je. „Vzhľadom na to, že Petr roky využíval všetky aktíva a na mne nechal pasíva, tak v aktuálnej situácii nemôžem veľmi vyskakovať a musím sa poriadne obracať, aby som všetko zvládla,“ priznala moderátorka, ktorej jej ex navyše vraj zamedzil prístup do ich spoločného domu.

Gabriela Koukalová bola úspešnou českou biatlonistkou. Zdroj: Instagram G.K.

„Vymenil bezpečnostné kódy na dverách a ja som sa tak nemohla dostať k svojim veciam. Pomohla až výzva môjho právnika, ktorému kódy musel povedať. Tiež tam prebehla vyhrážka vysťahovania mojich vecí do akéhosi skladu. Tomu tiež môj právnik nakoniec zabránil, takže ich mám zložené v garáži,“ šokuje Koukalová.