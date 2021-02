ROZCHOD Fredyho Ayisiho s o 20 rokov mladšou modelkou a... Ona má už nového!

BRATISLAVA - V roku 2018 sme na Topkách informovali o vzťahu Fredyho Ayisiho (54) a modelky Vandy Gallo (34). Partnerov zrejme zblížila yoga, ktorej sa obaja aktívne venujú. No podľa najnovších informácií je zrejmé, že dvojica už nejaký ten mesiac pár netvorí. Blondínka totiž už žiari po boku nového muža. Zbalila exotického fešáka!

V apríli roku 2018 sa začalo hovoriť o tom, že Fredy Ayisi má nový vzťah. Ten napokon priznal, no meno svojej polovičky prezradiť nechcel. Až nám sa podarilo odhaliť jej identitu. Išlo o 20 rokov mladšiu modelku Vandu Gallo, ktorá sa, rovnako ako známy tanečník, aktívne venuje yoge.

Spolu sa dvojica objavila v spoločnosti až o 7 mesiacov neskôr - vtedy spoločne prišli na krst nového DVD Zory Czoborovej. No a odvtedy sa žiadne novinky z ich spoločného života na verejnosť nedostali. Dnes je už jasné, že ani nedostanú. Tanečník a krásna blondínka sa totiž medzičasom stihli rozísť.

„Pár netvoria už viac ako rok,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja z okolia dvojice. No a ako je zjavné, plavovláska sa už po rozchode aj posunula ďalej. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram sa totiž pýši už fotkami s novým mužom. A aj tentokrát zbalila exotického fešáka. Ide o polovičného aziata, žijúceho vo Veľkej Británii, Chrisa.

Navyše, ako sa hovorí - láska hory prenáša. A ako naznačila modelkina kamarátka Soňa Štefková, Vanda sa kvôli svojej polovičke presťahovala. „Milujem každú tvoju fotku s týmto mužom, pretože na nich žiariš. A pretože viem, že máš po svojom boku muža, ktorý si ťa váži a dokáže oceniť a vníma všetky tvoje kvality. A robí ťa šťastnou. A tak som šťastná aj ja a veľkodušne mu odpúšťam aj to, že ťa odsťahoval do iného mesta,“ napísala k Vandinej fotke brunetka. My prajeme veľa lásky!