Známy spevák má čo vysvetľovať: Bývalej priateľke sa vyhrážal smrťou a... Preboha, toto muselo byť hrozné!

Shy Glizzy je známy hlavne fanúšikom rappu. Tento umelec má totiž na svojom konte viaceré úspešné piesne, ako je napríklad Like That, Rounds či Take Me Away a na YouTube má viac ako pol milióna sledovateľov.

Momentálne sa však dostal do problémov so zákonom. Jeho bývalá priateľka Amaya Colon totiž požiadala súd o zákaz priblíženia. Ako dôvod uviedla, že sa jej mal umelec vyhrážať tým, že zabije ju a aj jej matku.

Tieto informácie priniesol magazín TMZ, ktorému sa podarilo získať súdny spis. Podľa neho sa malo všetko začať vo chvíli, keď sa s ním mala na konci apríla rozísť kvôli tomu, že nedokázal ovládať svoj hnev.

Vyvrcholiť to malo 13. mája. Počas jazdy v aute si všimla, že ju jej bývalý partner sleduje. Keď zastavila na semafore, spevák mal vystúpiť z auta a začať udierať do jej auta strelnou zbraňou. Následne z miesta odišla, ale Glizzy ju prenasledoval aj ďalej a dokonca sa ju pokúšal vytlačiť z cesty, pričom do nej niekoľkokrát vrazil.

V ten istý deň bol rapper zatknutý. Súd nakoniec žiadosti o zákaz priblíženia vyhovel a takisto svoju bývalu partnerku nemôže kontaktovať a ani zverejňovať jej fotky. Colon sa totiž bála, že by sa jej pokúsil ublížiť aspoň takýmto spôsobom.