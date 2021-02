Nový vzťah v slovenskom šoubiznise: Moderátorka po rozchode s youtuberom… FOTO Už má iného!

BRATISLAVA - V júni sme na Topkách informovali, že moderátorka módnej televízie Fashion Tv Erika Bugárová (25) je single. Po ročnom vzťahu s youtuberom Matejom Zrebným (27) prišiel rozchod. No blondínka dlho sama nezostala. Už má iného!

VIDEO: Erika Bugárová opísala, ako sa s Matejom Zrebným dali dokopy

Erika Bugárová a Matej Zrebný sa dali dokopy na Silvestra 2018. Vtedy prišla osudná otázka od youtubera. „Pred polnocou sme išli na Bratislavský hrad a celé to tam bolo také, že ľudia boli v párikoch, už sa to blížilo, potom vypukol samotný ohňostroj a on vtedy prišiel tak veľmi milo, že: Budeme spolu chodiť?“ zaspomínala si ešte v zime 2019 Bugárová.

Romanca však dvojici dlho nevydržala - približne po roku vzťahu išli od seba. Informáciu, že už nie sú spolu, sme na Topkách písali v júni minulého roka. To už bývalí zaľúbenci netvorili pár dlhšie. A napokon farbu priznala aj samotná blondínka. „Áno, rozišli sme sa niekoľko mesiacov dozadu a netreba v tom hľadať žiadnu drámu,“ priznala nám Erika.

Rozchod v slovenskom šoubiznise: Sexi moderátorka je opäť voľná... Tajila to mesiace!

Ako sa dalo očakávať, kráska po rozchode núdzu o nápadníkov nemala... A už má za svojho ex aj náhradu. Moderátorka to pred časom priznala na sociálnej sieti Instagram, kde dala možnosť svojim fanúšikom pýtať sa jej ľubovoľné otázky. No a najčastejšia bola práve tá, či má priateľa. „Pravda a som happy jak dva grepy,“ neskrývala svoje šťastie Bugárová.

Tú sme v tejto súvislosti aj oslovili, nech nám prezradí nejaké detaily - ako dlho sú spolu, ako sa zoznámili, aj niečo viac o jej novom priateľovi. Na naše otázky však doposiaľ neodpovedala. V každom prípade dvojici prajeme všetko dobré, najmä veľa zdravia a lásky!