V RTVS divákov nahradili maketami: VIDEO Tie sú tak skutočné... Pomýlili aj štáb!

BRATISLAVA - Neexistuje snáď nikto, koho by aktuálna koronakríza nijako neovplyvnila. Perno majú aj v slovenských televíziách - relácie sa skrátka musia nakrúcať aj naďalej, no štáby preto museli zaviesť rozličné opatrenia. Po svojom sa s tým vysporiadala verejnoprávna RTVS!

Kým v niektorých šou divákov úplne vylúčili alebo práve naopak - do štúdia ich po testovaní antigénovými testami pchajú hlava-nehlava, RTVS stavila na spôsob, ktorí organizátori využili aj začiatkom februára pri americkom Superbowle. Aby sa do hľadiska mohli posadiť diváci s vyhovujúcimi odstupmi, televízia stavila na papierové makety.

Tie si aktuálne môžete všimnúť napríklad v relácii Záhady tela. „Kvôli súčasným obmedzeniam pri výrobe programu a aj kvôli zabezpečeniu ochrany zdravia všetkých, ktorí sa na výrobe programu zúčastňujú, sme museli obmedziť počet ľudí v štúdiu. To sa, samozrejme, dotklo najmä účinkujúcich divákov. Aj napriek ich testovaniu a dodržaniu všetkých opatrení je ich počet minimálny,” vysvetlil pre Topky.sk dramaturg populárnej šou.

„Z tejto situácie tak logicky vyplynul nápad obsadiť voľné miesta v publiku a fotografie reálnych usmievajúcich sa ľudí sa ukázal ako najlepší. Dokonca sme sa sami pri nakrúcaní v štúdiu prichytili pri tom, že sme viackrát vnímali makety v obraze ako skutočných divákov. Ilúzia spolu so smiechom skutočných ľudí je teda, zdá sa, dokonalá,” pokračoval Mikuláš Michelčík.

Hosťom sobotných Záhad tela bude aj herec Juraj Loj Zdroj: RTVS

Ako sme sa dozvedeli, podľa najnovších pravidiel sa môže do hľadiska posadiť iba 10 divákov, vďaka maketám to však vyzerá tak, že hala je plná vysmiatych ľudí. „Opatrenia pri výrobe programu sa prispôsobujú vždy aktuálnej situácii a platným nariadeniam aj interným predpisom RTVS v čase nakrúcania. Na prvom mieste je aj nad rámec opatrení vždy zabezpečenie ochrany zdravia všetkých zúčastnených,” dodal dramaturg Michelčík. No a to, či makety pomýlia aj vás, si môžete overiť vo videu vyššie alebo už v sobotu večer o 20:30 na obrazovkách RTVS pri najnovšej epizóde šou Záhady tela!